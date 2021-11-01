Умер Игорь Кириллов

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30 октября в Москве в возрасте 89 лет умер диктор Центрального телевидения, многолетний ведущий программы «Время» Игорь Кириллов.
Об этом сообщает ТАСС.
Игорь Леонидович Кириллов родился в 1932 году в Москве, в 1950 году поступил на актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, но ушел после первого курса. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. В 1955-1957 годах был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке).
С 1957 года работал на телевидении. Сначала был помощником режиссера в музыкальной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР, позднее — ведущим информационных программ, передач о музыке и кинематографе. С 1960-х годов вел все важные телетрансляции и зачитывал сообщения о ключевых общественно-политических событиях, таких как запуск первого спутника Земли (1957), ввод советских войск в Чехословакию (1968) и Афганистан (1979), голос Игоря Кириллова звучал во время церемоний похорон руководителей СССР и КПСС.
С 1962 года неоднократно вел праздничную новогоднюю программу «Голубой огонек», с 1965 года до конца 1980-х был постоянным ведущим телетрансляций парадов на Красной площади.
В 1968–1989 годах был основным диктором информационной программы «Время», занимал должность художественного руководителя отдела дикторов Центрального телевидения Гостелерадио СССР. В 1971–1975 годах вместе с Аллой Шиловой вел телевизионный музыкальный фестиваль «Песня года». В 1990–1991 годах был ведущим телепрограммы «Взгляд».
В 1989–1994&nbp;годах преподавал в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. В 1990–1994 годах работал комментатором, а с 1994 по 2000 год — консультантом службы генерального продюсера телекомпании «ВИD». Вел программу о книгах «Экслибрис» (1994–1995), новостную рубрику в обзорной передаче «Телескоп» (1996–1997), вечерний канал «ВИD представляет». С 2000 года был диктором отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира Первого канала.
Кроме того, Игорь Кириллов снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах, участвовал в дублировании зарубежных кинокартин.
Лауреат государственных и профессиональных наград. Народный артист СССР (1988).
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