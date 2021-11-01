Тина Тернер, Jaz-Z и Foo Fighters введены в Зал славы рок-н-ролла

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30 октября в Кливленде состоялась 36-я ежегодная церемония введения музыкантов в Зал славы рок-н-ролла. Среди них певица Тина Тернер, рэпер Jaz-Z и рок-группа Foo Fighters.
Также в исполнительской категории в Зал славы введены Кэрол Кинг, The Go-Go's и Тодд Рандгрен.
Почетных премий Зала славы удостоены Kraftwerk, Чарли Паттон и Гил Скотт-Херон (Early Influence Award), LL Cool J, Билли Престон и Рэнди Роудс (Music Excellence Award) и Кларенс Авант (Ahmet Ertegun Award).
Как сообщает сайт Зала славы, в этом году состав новых членов стал самым разнообразным в истории.
Их имена были названы еще в мае, отмечает ТАСС. При этом Тина Тернер введена в Зал славы повторно — в 1991 году она стала его членом в составе дуэта с Айком Тернером (1931–2007). Кроме того, второй раз попал в список фронтмен Foo Fighters Дейв Грол, удостоившийся включения в Зал славы рок-н-ролла в 2014 году в составе группы Nirvana, а Кэрол Кинг в 1990 году была введена в Зал славы в качестве автора песен.
Артисты могут претендовать на место в Зале славы рок-н-ролла не раньше, чем через 25 лет после того, как вышла их первая запись. За кандидатов голосуют эксперты музыкальной индустрии.
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