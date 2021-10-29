Центр Вознесенского и «Порядок слов» отпразднуют Хеллоуин поэтическим стримом

31 октября с 23:00 до 01:00 на онлайн-площадках Центра Вознесенского и книжного магазина «Порядок слов» пройдет стрим «Щупальца слов длиннее ночи». В ночь Хэллоуина 13 поэтов прочитают современные и классические стихи, различным образом раскрывающие тему ужасного и инакового.

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Как сообщает сайт Центра Вознесенского, в стриме примут участие Марианна Гейде, Алла Горбунова, Дмитрий Голынко, Данила Давыдов, Екатерина Захаркив, Елена Костылева, Владимир Кошелев, Александр Скидан, Сергей Соколовский, Никита Сунгатов, Евгения Суслова, Серое Фиолетовое, а также Дмитрий Герчиков в роли Джека.

В этом году Хэллоуин накладывается на новый карантин. Центр Вознесенского и «Порядок слов» предлагают поэтам подумать, как этот карнавальный праздник, снимающий границы между мирами, функционирует в мире тотальной изоляции и какую форму принимают современные ужасы на пороге очередного локдауна и глобального кризиса.

Кураторы проекта Екатерина Захаркив, Никита Сунгатов и Дмитрий Герчиков:

«В новой реальности, которая уже не кажется невозможной, нас больше всего пугает не смерть, а радикальная неопределенность. Эта неопределенность относится к изменениям в социальных структурах и сборках субъективности. Кем мы станем в сегодняшнем научно-фантастическом воплощении мира и что от нас останется после того, как спадет галлюцинаторность происходящего? Мы никогда еще не подбирались так близко к пределам человеческого: любые отношения с другим, технически и/или масс-медиально опосредованные, происходят в сфере сверхъестественного и чудовищного. Речь идет не только о других людях, параноидально нарастающем контроле со стороны власти и постоянной угрозе невидимого вируса, чьим переносчиком может оказаться ближайший сосед. Нечеловеческое существо покоится в нас самих, в оболочке человека, сохраняющего человеческий облик, — кем или чем бы ни оказалось это существо».







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