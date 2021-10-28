«Винзавод» завершает набор на седьмой сезон «Открытых студий»

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До 1 ноября можно подать заявку на участие в седьмом сезоне проекта «Открытые студии» Фонда поддержки современного искусства «Винзавод».
Заявки принимаются на сайте «Открытых студий». Условия участия доступны здесь.
Ментор проекта — Алексей Масляев, куратор, культуролог, заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства (ММОМА).
По итогам конкурса Алексей Масляев и другие эксперты «Открытых студий» отберут 10 художников, которые начнут работу по созданию своих объектов в мастерских Центра современного искусства «Винзавод». Посетители в течение нескольких месяцев смогут наблюдать за живым творческим процессом, результат которого будет представлен на финальной выставке в апреле 2022 года.
Как сообщают организаторы, отличительной особенностью седьмого сезона станет дискуссионный формат: «Предполагается, что художники будут регулярно выступать, показывать, чем они в настоящий момент занимаются. Таким образом, участники приобретают навык рассказывать о своих проектах и учатся слушать своих коллег по цеху. Этот формат позволяет также отслеживать развитие проекта в перспективе».
Особое внимание будет уделено коммерческой составляющей современного искусства, в частности, сотрудничеству с галереями и аукционными домами.
Проект «Открытые студии» направлен на поддержку современных художников, которые получают возможность сделать первые шаги в профессии под руководством опытных коллег
и экспертов.
За шесть сезонов выпускниками студий стали такие звезды российской арт-сцены, как Мика Плутицкая, Миша Бурый, Ника Черняева, Рина Ефанова, Лиза Неклесса, Асмик Мелконян, Наталья Гудович, Миша Гудвин, Иван Симонов, Слава ПТРК.
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