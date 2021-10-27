Константин Хабенский возглавил МХТ имени А.П. Чехова

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Новым художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова назначен актер и режиссер Константин Хабенский. Он сменит на этой должности Сергея Женовача, который уходит с нее по собственному желанию.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ.
«Мы с уважением относимся к решению Сергея Васильевича и благодарим его за проделанную работу, — прокомментировала отставку Сергея Женовача министр культуры РФ Ольга Любимова. — Он принял МХТ имени А.П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками».
В пресс-службе уточнили, что Сергей Женовач продолжит руководить театром «Студия театрального искусства».
Сергей Женовач стал художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова весной 2018 года после смерти Олега Табакова, возглавлявшего театр с 2000 года.
«Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ имени А.П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности», — отметили в пресс-службе Минкульта.
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