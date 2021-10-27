В РАМТе пройдут читки и обсуждения современных пьес для подростков

© I Международный детский фестиваль современного искусства «Территория.Kids»

29 октября в 12:00 в Черной комнате Российского академического молодежного театра (РАМТ) начнется серия читок и обсуждений современных пьес для подростков – совместный благотворительный проект фестиваля «Территория.Kids», благотворительного фонда «Дорога жизни» и РАМТ.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Остросоциальные тексты современных драматургов, поднимающие неудобные вопросы, вряд ли когда-либо попадут на сцены больших репертуарных театров. Их главные герои — подростки — болезненно переживают свою инаковость, у них не получается соответствовать социальным шаблонам. Коммуникация с другими людьми и окружающим миром — важнейшая тема, которая неизменно возникает на этапе взросления каждого человека.

Драматурги Марта Райцес, Мария Малухина и Евгения Юсупова в своих пьесах не только воссоздают многогранный и правдоподобный внутренний мир подростков, но и точно описывают условия, которые этот мир формируют.

Пьесы станут лишь поводом для дискуссии на актуальные и наболевшие проблемы. В обсуждении примут участие подростки и их родители, психологи и педагоги, известные журналисты и блогеры, сотрудники, меценаты и подопечные фонда «Дорога жизни». Одна из целей проекта — объединить в театральном пространстве социальные группы, которые обычно не пересекаются, и создать поле для их конструктивного диалога.

Расписание:

12:00 — 13:00 Пьеса «Дневник моей мамы», драматург Евгения Юсупова

Лева — мальчик со сложным диагнозом, но зато с лучшим другом, каких бывает мало, — мамой. Лева хотел бы сказать и сделать намного больше, чем может в действительности, но мама все равно понимает его и чувствует, хотя физические возможности Левы не позволяют пустить ее в свой мир и поделиться мыслями. Крепкая связь между мамой и сыном оказывается настоящим чудом, важнее которого нет ничего.



Режиссер читки: Андрей Маник

Актеры: Иван Забелин, Ольга Гришова, Анна Ковалева, Катя Мосина, Анна Махлина

Модератор обсуждения: Варвара Коровина



Регистрация — здесь

13:15 — 14:15 Пьеса «Замыкание», драматург Мария Малухина

История семейного кризиса глазами тринадцатилетнего мальчика Темы. Однажды Тема перестал разговаривать, но другие члены семьи были так заняты собственными проблемами, что даже не заметили, как речевой дефект мальчика, заикание, обратился полным молчанием. Драматург не только «диагностирует» эгоизм у всех членов семьи, но и предлагает «профилактические меры», чтобы избежать трагедии.



Режиссер читки: Нелли Уварова

Актеры: Денис Шведов, Мария Рыщенкова, Владимир Зомерфельд, Вера Зотова

Модератор обсуждения: Игорь Паньков



Регистрация — здесь

14:15 — 15:15 Пьеса «Я — кулак. Я А-Н-Н-А», драматург Марта Райцес

Глухая двенадцатилетняя девочка Анна разговаривает с дверями точно так же как с людьми, потому что и те, и другие для нее закрыты. Ее хрупкий лишенный звуков мир оказывается намного наполненнее и чутче мироощущения многих из нас. Другом Анны становится тот, для кого чувствовать значит больше, чем слышать. Анне не нравится, когда бабушка заставляет ее молиться о «нормальных» ушах и что мать пытается забеременеть «не инвалидом». Она мечтает вырваться из этого дома и показать своей рыбке океан.



Режиссер читки: Женя Беркович

Актеры: Дарья Семенова, Сергей Печенкин

Модератор обсуждения: Настя Лотарева



Регистрация — здесь

16:00 — 17:20 Спектакль «Интернат» по тексту Елены Костюченко

Документальный спектакль «Интернат» поставлен по тексту Елены Костюченко, опубликованному в «Новой газете». Журналистка провела в психоневрологическом интернате две недели и описала жизнь пациентов и медперсонала изнутри.



Актеры: Нелли Уварова, Ольга Лапшина, Евгений Редько и другие

Режиссер: Екатерина Половцева, проект «Наивно? Очень»



Билеты — здесь



Генеральный партнер — Фонд Михаила Прохорова







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