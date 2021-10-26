Президентский фонд культурных инициатив поддержит творческие проекты

1 ноября начнется грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив, направленный на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Как сообщают организаторы, до 20 января 2022 года через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив свои проекты на конкурс смогут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

К рассмотрению принимаются:

проекты в области культуры и академического (классического) искусства;

межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты;

образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии);

проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий;

проекты креативных индустрий (в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр, создания и развития инфраструктуры креативных индустрий);

проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий;

стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий;

проекты в области современной популярной культуры.



По итогам конкурса 2021 года грантовую поддержку получили авторы почти полутора тысяч проектов сферы культуры, искусства и креативных сфер из 79 регионов России.

28 октября Президентский фонд культурных инициатив проведет вебинар для авторов проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий — «Новый конкурс: как получить грант на реализацию творческого проекта?».

Генеральный директор фонда Роман Карманов ответит на самые популярные вопросы, которые задавались авторами проектов «первой волны» конкурса. Кроме того, ему можно будет задать вопрос во время включения.

Для того, чтобы это сделать, необходимо прислать свой вопрос до 10:00 мск 27 октября.







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