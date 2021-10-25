В «Зарядье» открывается фестиваль Валерия Гергиева

«Наш выбор — беседовать с планетами и нефтяными океанами»
Авторы нового «Соляриса» в театре «Практика» — о Тарковском, иммерсивных мирах и пучине ковида25 октября 2021193
Сегодня, 25 октября, в Москве открывается III Международный московский фестиваль «Зарядье». На сцене концертного зала «Зарядье» под управлением инициатора и художественного руководителя фестиваля Валерия Гергиева выступят солисты оперы, хор и музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра и пианист Даниил Трифонов.
Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, на открытии фестиваля будет представлена оперетта Штрауса «Летучая мышь» в постановке Алексея Степанюка, адаптированной для зала «Зарядье». Главные партии исполнят Елена Стихина (Розалинда), Антонина Весенина (Адель) и Сергей Семишкур (Генрих Айзенштейн).
26 октября выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Солист — лауреат российских и международных музыкальных конкурсов, обладатель «Грэмми» Даниил Трифонов (фортепиано). В программе Первый фортепианный концерт Брамса и Восьмая симфония Брукнера.
27 октября на сцене зала «Зарядье» в полусценическом исполнении покажут оперу Верди «Трубадур» в постановке Пьера Луиджи Пицци. Партии исполнят Татьяна Сержан (Леонора), Екатерина Семенчук (Азучена), Иван Гынгазов (Манрико) и Ариунбаатар Ганбаатар (Граф ди Луна).
С 28 до 31 октября на фестивале пройдут еще два выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, показы опер «Ночь перед Рождеством» и «Обручение в монастыре». Более подробная информация об этих концертах будет опубликована позже.
Фестиваль «Зарядье» проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:50Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в гибридном формате
16:33Еврейский музей отложил открытие выставки Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой
15:19Умер Виталий Пацюков
15:01В «Зарядье» открывается фестиваль Валерия Гергиева
14:18Объявлена программа КРЯКК-2021
12:44Выпускники Шанинки выступили в поддержку Сергея Зуева
22 октября 2021
19:35Немецко-российские дни неигрового кино проходят в Калиниграде
17:34Галерея старых мастеров ГМИИ откроется в 2024 годуВсе новости
Авторы нового «Соляриса» в театре «Практика» — о Тарковском, иммерсивных мирах и пучине ковида25 октября 2021193
Булат Халилов, создатель Ored Recordings, — о новых проектах, проблемах этнографических лейблов и о взаимодействии фолк- и поп-музыки22 октября 20212624
«Москва — Петушки» Вадима Тихонова21 октября 20214962
Андрей Журбин о поэме Леонида Губанова21 октября 20213661
Квартирная выставка Арнольда Вебера20 октября 20213402
Из книги Гриши Брускина «Клокочущая ярость: революция и контрреволюция в искусстве»20 октября 20214276
Валерий Леденёв подводит итог VI Уральской биеннале19 октября 20213457
«“Надо будет показать, почему Москву стали называть Москварием”, — подумала Веспа». Рассказ Д. Густо19 октября 20213869
«А теперь мы хотим сравнить 2050-е с 2080-ми — так, как будто у нас есть шансы на успех. Понимаете?» Рассказ Александра Мельникова19 октября 20213134
Подсказка: лучшие работы, присланные на конкурс «27 сентября 2050 года»19 октября 20213196
Видеоинтервью Сергея Качкина с Николаем Толстым, британским историком, потомком русского аристократического рода, который расследует насильственную репатриацию эмигрантов после Второй мировой18 октября 20214659
Альбом-побег Tequilajazzz, импрессионистская электроника Kedr Livanskiy, кантри-рэп-хохмы «Заточки», гитарный минимализм Дениса Сорокина и другие примечательные релизы месяца18 октября 20215101