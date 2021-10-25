В «Зарядье» открывается фестиваль Валерия Гергиева

© Валентин Барановский / Мариинский театр

Сегодня, 25 октября, в Москве открывается III Международный московский фестиваль «Зарядье». На сцене концертного зала «Зарядье» под управлением инициатора и художественного руководителя фестиваля Валерия Гергиева выступят солисты оперы, хор и музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра и пианист Даниил Трифонов.

Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, на открытии фестиваля будет представлена оперетта Штрауса «Летучая мышь» в постановке Алексея Степанюка, адаптированной для зала «Зарядье». Главные партии исполнят Елена Стихина (Розалинда), Антонина Весенина (Адель) и Сергей Семишкур (Генрих Айзенштейн).

26 октября выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Солист — лауреат российских и международных музыкальных конкурсов, обладатель «Грэмми» Даниил Трифонов (фортепиано). В программе Первый фортепианный концерт Брамса и Восьмая симфония Брукнера.

27 октября на сцене зала «Зарядье» в полусценическом исполнении покажут оперу Верди «Трубадур» в постановке Пьера Луиджи Пицци. Партии исполнят Татьяна Сержан (Леонора), Екатерина Семенчук (Азучена), Иван Гынгазов (Манрико) и Ариунбаатар Ганбаатар (Граф ди Луна).

С 28 до 31 октября на фестивале пройдут еще два выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, показы опер «Ночь перед Рождеством» и «Обручение в монастыре». Более подробная информация об этих концертах будет опубликована позже.

Фестиваль «Зарядье» проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы







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