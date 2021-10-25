Объявлена программа КРЯКК-2021

© Фонд Михаила Прохорова

С 3 по 7 ноября пройдет XV Красноярская ярмарка книжной культуры, которую проводит Благотворительный фонд Михаила Прохорова. Тема ярмарки в этом году – «Мужское и Женское. Социальные роли в современном обществе».

Как сообщает пресс-служба Фонда Михаила Прохорова, посетителей ждут три сотни мероприятий на пяти сценах, выставочная и параллельная программы и три стендовых павильона, где можно будет купить последние книжные новинки по издательским ценам.

Участники интеллектуальной программы КРЯКК-2021 — историки, антропологи, социологи, философы и писатели — обсудят фундаментальные трансформации, происходящие в таких важнейших сферах жизни, как любовь, семья и карьера.

В дискуссии об изменении гендерного баланса на рынке труда примет участие политолог и публицист Екатерина Шульман, филолог и антрополог Светлана Адоньева и историк Галина Ульянова.

Литературным хедлайнером выставки станет Марина Степнова. Она представит свой последний роман «Сад» — о том, как трудно быть свободным в несвободном мире. С презентациями новых книг также приедут Оксана Васякина («Рана»), Валерий Панюшкин («Девочка, которая выжила»), Яна Вагнер («Кто не спрятался») и другие.

Традиционно в первый день работы КРЯКК пройдут открытые дебаты литературной премии «НОС», на которых будет сформирован шорт-лист.

В этом году на ярмарке появится собственная полноценная кинопрограмма — «Молодые взрослые».

«Молодыми взрослыми мы считаем не только поколение young adult, но и всех тех, кто в разные времена обращал внимание на положение мужчин и женщин в обществе, а иногда и менял его, — говорит куратор кинопрограммы Сергей Сдобнов. — В этом году мы покажем, как меняются представления о женском и мужском на экране с помощью разных форматов: в паблик-токе с тик-токером Annettprivet, беседе с драг-артисткой Лориной Рей, на встрече с благотворительным проектом "Кружок", на лекции кинокритика Егора Сенникова о гендерных поворотах в советском кино и в дискуссии представителей киносообщества о том, как менялись женские и мужские роли в постсоветском кино».

Кинопрограмма объединяет фильмы, связанные с изменениями женских и мужских ролей в обществе. В расписании показ сериала «Чики» и встреча с актерами Варварой Шмыковой и Михаилом Тройником, показ первых двух серий сериала «Манюня» и встреча с Наринэ Абгарян, показ фильма «Петровы в гриппе» и беседа с Алексеем Сальниковым, премьера «Медеи» Александра Зельдовича и беседа с Тимуром Бекмамбетовым, фильмы Франсуа Озона, Селин Сьямма, Киры Коваленко, Кирилла Серебренникова, Карена Шахназарова, Оксаны Бычковой, встречи с режиссерами этих картин и ведущими кинокритиками.

Также организаторы кинопрограммы подготовили три специальных проекта. Одним из них станет кинокампус — за десять дней красноярцы снимут короткометражные фильмы под руководством режиссера-документалиста Ольги Привольновой. Первые три вечера КРЯКК-2021 будет проходить кинодейтинг — быстрые свидания на кинотематику, ведущими станут писатели Линор Горалик и Валерий Печейкин, издатель и соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова. В фойе Дома кино, главной площадки кинопрограммы, откроется выставка киноплакатов — красноярские студенты-дизайнеры переосмыслят афиши XX века, представляя, как они могли бы выглядеть сегодня с учетом гендерного поворота.

Основным содержательным направлением детско-подростковой программы КРЯКК-2021 станет разговор о том, среди каких социальных стереотипов растут современные дети.

Можно ли мальчикам плакать и действительно ли девочкам труднее дается математика? Правда ли, что что «технари» — чаще мальчики, а «гуманитарии» — девочки? На игровых занятиях и мастер-классах, интерактивных выставках и театральных спектаклях, дискуссиях и дебатах авторы вместе с гостями ярмарки попробуют разобраться, что в современном мире означает делать что-то как девчонка или как мальчишка.

Отдельной составляющей программы будет ежедневный лекторий для родителей, в рамках которого можно будет поговорить с ведущими социологами и психологами о современном родительстве, как влияют гендерные стереотипы на жизнь ребенка и стоит ли бить тревогу, если сын просит подарить ему куклу, а дочь — робота.

В фокусе выставочной программы магистральная тема ярмарки: социальные роли и стереотипы, как они влияют на наши представления о мужественности и женственности, как через их призму современное общество смотрит на моду, предметы ювелирного искусства и практики рукоделия.

Кураторская команда «9 марта» представит международную выставку современных украшений «Двойная сплошная» о политических, географических и культурных границах. Еще одним выставочным проектом станет интерактивная выставка-исследование, посвященная свитеру — универсальному предмету гардероба, существующему поверх гендерных границ и возрастных условностей. В продолжение проекта «Раз/архивация», премьера которого состоялась на КРЯКК-2019, будет показана коллекция одежды, созданная из полотен, сплетенных в Москве и Красноярске в преддверии выставки.

В программе «Мода» запланированы лекции, воркшопы, круглые столы и конкурс молодых дизайнеров «Дресс-код: Сибирь». Среди участников программы теоретик моды, директор Музея костюма в Институте технологии моды в Нью-Йорке Валери Стил, историк моды Ольга Вайнштейн, журналист и писатель Линор Горалик.

В рамках профессиональной программы КРЯКК-2021 состоится разговор о том, как в современной глобальной социальной повестке рассматривается тема неравенства.

Каковы место и роль библиотек и музеев по отношению к разным видам и формам современного неравенства: социального, экономического, цифрового, культурного, гендерного, образовательного, правового, средового, языкового и прочих его видов.

Почему и как возникают трудности диалога, коммуникации, восприятия другого. Межкультурные и междисциплинарные компетенции — что это и зачем они нужны современным сотрудникам учреждений культуры.

Все эти темы эксперты осветят в своих выступлениях и обсудят в дискуссиях с участниками профессиональной программы. Практические аспекты и успешные проектные решения будут представлены в формате презентации лучших реализованных проектов в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании». Завершат программу презентации специальных книжных серий и встречи с издателями.

Полностью программа XV Красноярской ярмарки книжной культуры опубликована на ее сайте.







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