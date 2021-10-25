Выпускники Шанинки выступили в поддержку Сергея Зуева

Сегодня, 25 октября, выпускники Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) обратились с открытым письмом генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, в котором выразили поддержку находящемуся под следствием ректору Шанинки Сергею Зуеву и выразили тревогу в связи с состоянием его здоровья.

Письмо подписали десятки выпускников Шанинки, сбор подписей продолжается.

COLTA.RU приводит письмо полностью:





Генеральному прокурору РФ Краснову И.В.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы, выпускники Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки), крайне обеспокоены угрозой для жизни нашего ректора, Сергея Эдуардовича Зуева, в связи с тем, что следственные действия, осуществляющиеся с связи с обвинением по части 4 статьи 159 УК, проводятся без учета его состояния здоровья.

11 октября Сергей Эдуардович был задержан и препровожден в СИЗО из больницы, где находился на лечении и имел показания к нахождению в стационаре.

За последний год здоровье Сергея Эдуардовича значительно пошатнулось: в период с января по октябрь он перенес три серьезные операции. В январе — по снижению риска инсульта головного мозга, связанного с поражением сосудов на фоне длительной гипертонии; в августе - бедренно- подколенное шунтирование на правой ноге (с показанием оперативного вмешательства на левой ноге). 19 октября бригадой скорой помощи был зафиксирован гипертонический криз, а 20 октября он был экстренно госпитализирован с диагнозом «острый коронарный синдром (инфаркт миокарда)», и по результатам короноангиографии была проведена ещё одна операция — стентирование передней нисходящей артерии сердца.

Наверное, в любой другой ситуации, мы не стали бы обнародовать медицинскую сторону дела, но именно состояние здоровья Сергея Эдуардовича вызывает нашу острую тревогу. Кардиологи настаивают, что заболевания, диагностированные у С.Э. Зуева, без продолжения лечения в стационаре приведут в ближайшее время к развитию тяжелого состояния и угрозе для его жизни. Системный уход со стороны семьи и медиков, включая при необходимости возможность немедленной госпитализации — единственная возможность для Сергея Эдуардовича сохранить жизнь. Еще раз хотим подчеркнуть — речь идет не о качестве жизни, а о сохранении жизни.

Не вмешиваясь в компетенции суда и следствия, мы просим сохранить меру пресечения на время судебного разбирательства, а именно: домашний арест с возможностью получения регулярной медицинской, а не только экстренной, помощи.

Выпускники «Шанинки» работают по всей стране в федеральных и региональных министерствах, администрациях городов, банках, благотворительных организациях, преподают в высших и средних учебных заведениях, руководят музеями и библиотеками. Это по-настоящему крепкое сообщество профессионалов, работающее на благо современной России. Мечта Теодора Шанина, создателя и первого ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, осуществилась, и в России появились специалисты, не боящиеся действовать и мыслить. Сергей Эдуардович Зуев взял на себя ответственность за судьбу вуза в 2011 году и достойно руководит им до сегодняшнего дня. Ему удалось увеличить количество программ, нацеленных на обеспечение страны высококвалифицированными кадрами новых сфер экономики, например, в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Тысячи выпускников по всей стране считают себя учениками Сергея Эдуардовича и последовательно используют его идеи, технологии и наработки во благо развития страны. Многие регионы, включая Москву, работают в рамках стратегий и программ, которые разработали не только Зуев и его команда, но и наши выпускники. Нами реализуются программы по благоустройству городов, включая Программу благоустройства малых городов и исторических поселений, региональные программы развития туризма, образования, культуры и экономики.

Научно-педагогический стаж Сергея Эдуардовича Зуева составляет более 40 лет. По всей стране, на городском, региональном и федеральном уровнях работают специалисты, прошедшие профессиональную подготовку в рамках различных образовательных программ. Нет в России города, где не работали бы специалисты, так или иначе прошедшие через семинары, курсы переподготовки, тренинги или образовательные программы под его руководством. Сергей Эдуардович является автором и разработчиком курсов по социо-культурному проектированию, стратегическому территориальному управлению, современным креативным индустриям, что дало возможность появлению целого поколения специалистов, которые способны запускать позитивные изменения в России. Кто же не знает о том, что Великий Устюг– родина Деда мороза, а Коломна – столица пастилы, но мало кто знает о том, что все эти проекты созданы учениками Сергея Эдуардовича при непосредственном его участии.

Много лет подряд Сергей Эдуардович курирует разработанную им программу для высшего резерва управленческих кадров в РАНХиГС для базового и перспективного уровней федерального резерва управленческих кадров.

На данный момент, кроме руководства Шанинкой, Сергей Эдуардович является членом Объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов и многих благотворительных программ.

С.Э. Зуев имеет государственные награды: в 2016 году указом Президента РФ был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2020 году указом Президента награжден Орденом Почета.

Мы выражаем солидарность с коллективом Шанинки и Академическим сообществом, обратившимся с Открытым письмом на Ваше имя по поводу обеспокоенности состоянием здоровья Зуева, и надеемся на бережное отношение к его жизни во время процесса. Каждый из нас готов поручиться за надлежащее поведение и своевременную явку Сергея Эдуардовича Зуева по вызову следователя и суда. Изменение домашнего ареста на заключение в СИЗО считаем избыточным, особенно учитывая состояние здоровья Сергея Эдуардовича и факт добровольной явки на все следственные действия, отсутствие нарушений условий домашнего ареста, а также общую эпидемиологическую обстановку.





Екатерина Гандрабура, факультет «Управление социокультурными проектами», выпускница 2000 года, директор Фестиваля «Кавказ обетованный»

Алина Ковалевич, выпускница факультета «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 1999 года, предприниматель

Инна Прилежаева, выпускница факультета «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2004 года, исполнительный директор Ассоциации менеджеров культуры, член экспертного совета Всероссийского конкурса детских туристических проектов Ростуризма

Анастасия Макаренко, выпускница факультета «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2006 года

Светлана Чапарина, выпускница факультета «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 1999 года, зам. директора ГБФ «Фонд Тольятти»

Наталья Копелянская, MA in Cultural Management, выпускница факультета «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2017 года, музеолог, куратор, со-основатель творческой группы «Музейные решения»

Александра Блок, выпускница программы Public History МВШСЭН 2015 года, PhD Университета Гриффис, Австралия

Наталья Никитина, выпускница факультета «Менеджмент в сфере культуры» МВШСЭН 2006 года, генеральный директор Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад».

Сергей Сазонов, историк, выпускник МВШСЭН 2000 года

Екатерина Ойнас, выпускница факультета «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2003 года, директор музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» (Коломна, Московская область), куратор проектов развития АНО «Коломенский посад», член Общественного совета при Министерстве культуры Московской области

Ксения Оралина, выпускница факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2005 года, Госкорпорация Росатом

Лариса Гринберг, выпускница факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2007 года

Светлана Калашникова, выпускница факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2012 года, ректор Института проблематики современного искусства

Мария Крюкова, выпускница факультета «Менеджмент в сфере культуры» МВШСЭН 2003 года

Дмитрий Полознев, выпускник факультета «Менеджмент в сфере культуры» МВШСЭН 1999 года

Юлия Рыбакова, выпускница факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2000 года, советник руководителя Ростуризма

Наталья Федянина, выпускница факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2003 года, директор МВК «Музей Норильска»

Вера Ярилина, выпускница факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2014 года, куратор проекта «Детское Царицыно», ГМЗ «Царицыно»

Марина Чередниченко, выпускница факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2002 года, независимый консультант, эксперт в сфере социально-культурного проектирования, стратегического управления, культурной политики

Татьяна Волкова, выпускница факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2000 года, искусствовед, аспирант НИУ ВШЭ

Камиля Байдильдина, выпускница факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2003 года

Ольга Гартман, выпускница факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2012 года, сотрудник отдела культуры посольства Германии в РФ

Марина Михайлова, выпускница факультета «Менеджмент в сфере культуры» МВШСЭН 1999 года, эксперт в области социально-культурных проектов

Анна Адом, выпускница факультета «Социальная политика и администрирование» МВШСЭН 1998&nbs;года, директор по персоналу ПГОК

Мария Макарова, выпускница программ «История советской цивилизации» и Public History МВШСЭН

Ксения Басилашвили, выпускница факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2003 года, журналист

Марина Хрусталева, выпускница факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2002 года, эксперт в области сохранения культурного наследия и городского развития

Олег Соколенко, выпускник факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2010 года, журналист Forbes, «Тинькофф-Журнала»

Мария Крупник, выпускница факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2009 года, преподаватель МВШСЭН и НИУ ВШЭ

Михаил Георгиевич Векленко, выпускник факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2015 года, основатель Urban Factory

Люба Кузовникова, выпускница факультет «Управление социокультурными проектами» МВШСЭН 2005 года, продюсер Павильона Северных стран на Венецианской биеннале 2022 года, директор Traavik.info, член правления Совета искусства Норвегии







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