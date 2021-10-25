Умер Александр Рогожкин

23 октября в Петербурге в возрасте 72 лет умер кинорежиссер Александр Рогожкин.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Ленфильм».

Александр Владимирович Рогожкин родился в 1949 году в Ленинграде, в 1972 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности «историк-искусствовед».

В 1971–1972 годах работал художником на Ленинградском телевидении, в 1974–1977 годах — художником-декоратором на киностудии «Ленфильм», одновременно учился на художественно-графическом факультете Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена. В 1981 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова).

Первая режиссерская работа Александра Рогожкина, военная драма «Ради нескольких строчек», вышла в 1985 году. Также среди его фильмов «Караул» (1989), «Чекист» (1992), «Особенности национальной охоты» (1995), «Блокпост» (1998), «Особенности национальной рыбалки» (1998), «Кукушка» (2002), «Перегон» (2006).

Режиссер был автором сценария большинства своих картин. Также снял несколько эпизодов телесериалов «Улицы разбитых фонарей» (1998) и «Убойная сила» (2000).

Обладатель премии «Ника» в номинации «Лучшая режиссерская работа» («Особенности национальной охоты», «Кукушка»), премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая режиссерская работа» («Кукушка»), приза Московского международного кинофестиваля за режиссуру («Кукушка»). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (за фильм «Кукушка»). Народный артист Российской Федерации (2004).







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