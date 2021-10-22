Немецко-российские дни неигрового кино проходят в Калиниграде

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Сегодня, 22 октября, состоялось торжественное открытие X Немецко-российских дней неигрового кино в Калининграде «Территория кино».
Фестиваль предварила программа «Ретроспектива», в которой были представлены фильмы из России и Германии прошлых лет, призванные отразить сложность современного контекста для создания открытого диалога между гостями и зрителями.
В основную программу фестиваля «Территория кино» в этом году отобраны 12 картин российских и немецких режиссеров, в том числе «Господин Бахманн и его класс» Марии Шпет и «Вальхензее навсегда» Янны Джи Вондерс, номинированные на высшую национальную награду Германии в области кинематографа Deutscher Filmpreis, также известную как «Лола».
В основной программе состоятся три российские премьеры: впервые в нашей стране будет показан фильм открытия «Афера» Свена О. Хилла, а также фильмы «Возвращение домой» Тима Бёме и «Маман, маман, маман» Люции Маргариты Бауэр.
Среди работ российских режиссеров, которые будут показаны на фестивале, «Последний лимузин» Дарьи Хлесткиной и «Катя и Вася идут в школу» Юлии Вишневецкой.
Помимо кинопоказов на «Территории кино» пройдут занятия творческой мастерской Школы креативных индустрий под руководством Кати Федуловой и Анары Имановой, творческие встречи с режиссерами Мариной Разбежкиной и Евгением Миттой.
Кроме того, среди гостей фестиваля Михаил Ратгауз, Нелли Муминова, Юлия Вишневецкая, Татьяна Чистова, Екатерина Федулова, Анар Иманов, Юрий Пивоваров и Нина
Гусева.
Фестиваль проводится в рамках Года Германии в России 2020/2021 при финансовой поддержке Правительства земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) и Министерства по культуре и туризму Калининградской области, АНО «Фестивальная дирекция» (Россия)
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