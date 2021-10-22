Галерея старых мастеров ГМИИ откроется в 2024 году

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) планирует в 2024 году открыть Галерею искусства старых мастеров.

Об этом сообщила во время рабочей поездки в Екатеринбург директор музея Марина Лошак, передает ТАСС

«Мы откроем наше новое пространство Галереи старых мастеров <...> в особняке Долгоруковых-Вяземских. <...> Мы должны в 2024 году открыть галерею», — рассказала она.

Городская усадьба князей Вяземских-Долгоруковых (Малый Знаменский переулок, д. 3/5) является объектом культурного наследия России регионального значения. Центральная часть двухэтажного здания была построена в XVIII веке на основе усадьбы XVII века, в 1925–1926 годах были пристроены два боковых флигеля.

В советское время в здании в разные годы размещались Управление личного состава флота, Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Музей Маркса и Энгельса. В 1999 году усадьба была передана ГМИИ, в 2014 году началась ее реконструкция.

Согласно информации на сайте ГМИИ, реконструкцией и приспособлением здания занимается генпроектировщик АО «Баварский дом», концепцию и интерьеры разработало архитектурное бюро «Александр Бродский». Экспозиционная площадь после реконструкции составит 6 677 кв.м.

В Галерее искусства старых мастеров будут представлены произведения Тициана, Рубенса, Рембрандта, Мурильо, Буше и других европейских художников XIII — начала XIX века. В новом здании также запланированы залы для проведения крупных выставок, фондохранилище, реставрационные мастерские и большая общественная зона, включающая образовательный центр, кафе, музейный магазин. С главным зданием ГМИИ галерею соединит подземный переход.







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