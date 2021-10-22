Финисаж выставки к столетию ГОЭЛРО пройдет в Музее Москвы

23 октября в Музее Москвы состоится финисаж выставки «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО». В программе кураторская экскурсия по выставке и перформанс студентов школы-студии МХАТ.

Выставка «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО» работает в Музее Москвы до 24 октября. Экспозиция посвящена влиянию электрификации страны, начавшейся в 1920 году с принятием плана ГОЭЛРО, на советский авангард: изобразительное искусство, кино, архитектуру, музыку, театр, литературу и дизайн. Пространство выставки выполнено в виде тотальных аудио- и световых инсталляций.

Программа финисажа выставки приводится на сайте Музея Москвы.

В 18:00 начнется экскурсия (билеты — здесь).

Куратор выставки Александра Селиванова расскажет, как электрификация в 1920-е годы повлияла на социальные, экономические и индустриальные процессы, а также стала одним из ключевых образов эпохи и метафорой революции для художников, поэтов, режиссеров, дизайнеров.

В 20:00 (вход бесплатный, регистрация — здесь) в пространстве выставки студенты школы-студии МХАТ (Мастерская Брусникина) при поддержке театра «Практика» представят перформанс «Электрификация. Общие понятия».

Его основой стали тексты Андрея Платонова — одноименная брошюра 1921 года и пьеса «Высокое напряжение» (1931 год). Перформанс Мастерской Брусникина — это попытка посмотреть на документы эпохи электрификации взглядом нового поколения, которое выросло с иным пониманием скорости передачи информации, и понять, как ощущается та идея революционности сегодня.

Перформанс пройдет при участии группы Different Places и художника Сергея Якунина. В постановке принимают участие Арсений Касперович, Никита Воронов, Олег Сапожников, Илья Барабошкин, Илья Козырев и Егор Дрозд.







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