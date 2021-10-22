Открыт набор в первую тематическую резиденцию в Переделкино

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До 7 ноября принимаются заявки на участие в тематической резиденции «Травма: как писать о боли» Дома творчества Переделкино и литературных мастерских Creative Writing School.
Заявку можно подать на сайте Дома творчества Переделкино.
В заявку необходимо включить резюме, ссылки на опубликованные работы. У всех документов, которые прикрепляются к заявке, должно быть название с указанием фамилии и имени, названия резиденции.
К участию в тематической резиденции приглашаются поэты, писатели, драматурги, сценаристы, художники, журналисты, авторы документальной литературы и переводчики, которым исполнилось 18 лет.
Тематическая резиденция «Травма: как писать о боли» будет проходить в Переделкино с 3 по 13 декабря.
Вместе с кураторами и экспертами участники резиденции будут работать над литературными, журналистскими и художественными проектами, затрагивающими основные аспекты травмы – в области истории, политики, религии и личного опыта.
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