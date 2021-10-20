Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге

© Антон Улатов

22 октября в Екатеринбурге состоится мультижанровый музыкальный фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки»).

Первоначально организаторы планировали провести фестиваль в июне, но были вынуждены перенести его в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ural Music Night пройдет в формате COVID-free на 70 закрытых площадках. Вход на концерты бесплатный по предъявлении специального браслета, который можно получить в инфоцентрах фестиваля.

На Ural Music Night выступят «Каста», Iowa, «ЛСП», Клава Кока, Billy’s Band, Вадим Самойлов, Борис Березовский, «Запрещенные барабанщики», «Казускома», Ishome, «ТОП», «Тролль гнет ель», MVF Band, «Андерграунд», The BeatBoys, Alligators, «Анонс», «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга», Егор Белкин и «Р-Клуб», «Мираж», Ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок», Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай» и еще 2000 музыкантов со всей России.

Фестиваль традиционно поддерживает молодые и еще не известные широкой аудитории группы. В 2020 году совместно с DoubleTapp была создана онлайн-система ресурсной поддержки молодых музыкантов, у всех зрителей фестиваля появилась возможность отблагодарить понравившийся коллектив по системе CloudTips. Каждый гость фестиваля может внести любую сумму от 49 до 100 000 рублей напрямую на счет музыкантов, привязанный к личному кабинету на сайте Ural Music Night. Система действует постоянно, и музыканты могут пользоваться ею и в других своих проектах.

Для тех, кто не сможет посетить Ural Music Night, на официальном сайте фестиваля будут организованы полноценные трансляции с 11 площадок и общая трансляция с ведущей Полиной Фаворской, а в официальной группе «ВКонтакте» — авторская онлайн-трансляция.

На следующий день после Ural Music Night, 23 октября, состоится профессиональная конференция для музыкантов, представителей музыкальной индустрии и всех любителей музыки. В программе лекции, воркшопы, мастер-классы, дискуссии с участием ведущих экспертов музыкального бизнеса России, которые поделятся опытом в вопросах дистрибуции, музыкального менеджмента и продвижения, сонграйтинга и саунд-дизайна, создания видеоконтента, авторского права для музыкантов и организаторов, инструментах создания сообществ вокруг креативных проектов.







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