«Прослушка» признана лучшим сериалом XXI века

© HBO

Британская вещательная корпорация BBC опубликовал список ста лучших телесериалов XXI века. Первую строку в нем занял американский криминальный сериал «Прослушка» (The Wire), который был показан в 2002–2008 годах.

Рейтинг доступен на сайте BBC, он составлен по итогам опроса 206 экспертов из 43 стран мира от Албании до Уругвая — критиков, журналистов, киноведов и представителей телеиндустрии. Каждый из них выбрал десятку любимых сериалов, вышедших в XXI веке. Всего участниками опроса было упомянуто 460 сериалов.

Топ-20 рейтинга «The 100 greatest TV series of the 21st Century»:

1 «Прослушка» (The Wire, 2002–2008)

2 «Безумцы» (Mad Men, 2007–2015)

3 «Во все тяжкие» (Breaking Bad, 2008–2013)

4 «Дрянь» (Fleabag, 2016–2019)

5 «Игра престолов» (Game of Thrones, 2011–2019)

6 «Я могу тебя уничтожить» (I May Destroy You, 2020)

7 «Оставленные» (The Leftovers, 2014–2017)

8 «Американцы» (The Americans, 2013–2018)

9 «Офис» (The Office, 2001–2003)

10 «Наследники» (Succession, 2018–)

11 «Конь БоДжек» (BoJack Horseman, 2014–2020)

12 «Клиент всегда мертв» (Six Feet Under, 2001–2005)

13 «Твин Пикс: Возвращение» (Twin Peaks: The Return, 2017)

14 «Атланта» (Atlanta, 2016—)

15 «Чернобыль» (Chernobyl, 2019)

16 «Корона» (The Crown, 2016–)

17 «Студия 30» (30 Rock, 2006–2013)

18 «Дедвуд» (Deadwood, 2004–2006)

19 «Остаться в живых» (Lost, 2004–2010)

20 «Гуща событий» (The Thick of It, 2005–2012)

Как отмечают составители рейтинга, он стал отражением силы, разнообразия и изобретательности сериального жанра последних 20 лет.

В то же время в списке заметно преобладание англоязычных сериалов — 92 из 100, лишь 11 сериалов были созданы женщинами, а над еще десятью работали и женщины, и мужчины. Эта статистика, по мнению BBC, свидетельствует о системном неравенстве, присущем телесериальной индустрии в целом.







