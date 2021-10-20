Юбилей Софии Губайдулиной отметят в Казани

© Gesellschaft der Musikfreunde in Wien

С 25 по 31 октября Центр современной музыки Софии Губайдулиной проведет в Казани юбилейный фестиваль «Te salutant, Sofia!», приуроченный к 90-летию композитора.

В программе фестиваля четыре концерта. Первые два пройдут в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

Концерт 25 октября организуют партнеры Центра современной музыки Софии Губайдулиной, Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова. В программе «Фигуры пространства и времени» будут представлены камерные, хоровые и органные сочинения Софии Губайдулиной разных лет. Исполнители — оркестр Tatarica под управлением Рината Халитова, хор студентов Казанской консерватории под управлением Юрия Карпова, пианист Рэм Урасин, баянист Абузар Файзуллин, контрабасист Василий Шипов и другие музыканты.

28 октября на юбилейном авторском концерте Софии Губайдулиной «Te salutant, Sofia!» впервые в России и Татарстане в исполнении оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной будут исполнены сочинения «Warum?» для флейты, кларнета и струнного оркестра, «Лира Орфея» для скрипки, струнного камерного оркестра и ударных и Концерт для фортепиано и камерного оркестра «Introitus». Дирижеры — Андрес Мустонен (Эстония-Израиль) и Анна Гулишамбарова. На концерте выступят солисты Московского ансамбля современной музыки Михаил Дубов (фортепиано), Иван Бушуев (флейта), Олег Танцов (кларнет) и Роман Минц (скрипка). Ведущий концерта — музыковед Ярослав Тимофеев (Москва).

29 октября в зале Союза композиторов Татарстана и 31 октября в зале Казанской Ратуши пройдут гала-концерты Первого Международного конкурса молодых композиторов имени Софии Губайдулиной. Произведения победителей конкурса из Сербии, Казахстана, Москвы, Петербурга, Свердловской области и Татарстана прозвучат в исполнении оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной под управлением Анны Гулишамбаровой и Московского ансамбля современной музыки.

Кроме того, 27 октября в выставочном зале Казанской Ратуши откроется выставка «Художники — Софии Губайдулиной», состоится презентация нового документального фильма и юбилейной книги-альбома о жизни и творчестве композитора.

Фестиваль проводится пройдет при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Мэрии города Казани







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