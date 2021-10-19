 
16:55 19 октября 2021Новости
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Евгений Майзель расскажет в Еврейском музее об американском киноавангарде

News_detailed_picture© Еврейский музей и центр толерантности

С 21 октября по 25 ноября в Образовательном центре Еврейского музея и центра толерантности в Москве будет проходить цикл лекций киноведа, автора и редактора журнала «Искусство кино» Евгения Майзеля об американском киноавангарде середины XX века.

Расписание цикла приводится на сайте Еврейского музея.

«В середине прошлого века американский киноавангард предлагал вниманию зрителей разнообразные и необычные подходы к созданию кино: ироническое переосмысление, доведение атмосферы фильма до абсурда, эксперименты с монтажом и многое другое. Эти приемы резко отличали авангард от более конвенциональных жанров и до сих пор сохраняют актуальность и потенциал неослабевающего радикализма», — отмечают организаторы цикла.

На своих лекциях Евгений Майзел рассмотрит авангардные направления, восходящие к абстрактному и сюрреалистическому искусству, связи авангарда с известными в среде независимого подпольного искусства научными и паранаучными концепциями, а также связи радикального искусства середины XX века с современным артхаусом и contemporary art.

Все лекции будут сопровождаться показом отдельных фильмов и ознакомительных фрагментов.



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