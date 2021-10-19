Спектакль Андрея Могучего «Что делать» завершит московские гастроли БДТ

Репетиция спектакля «Что делать» © Стас Левшин / БДТ имени Г.А. Товстоногова

22, 23 и 24 октября на Большой сцене «Гоголь-центра» программу больших гастролей БДТ имени Г.А. Товстоногова в Москве завершит московская премьера спектакля Андрея Могучего «Что делать» по роману Чернышевского.

Cпектакль «Что делать» был создан Андреем Могучим в 2014 году и стал первой постановкой нового художественного руководителя БДТ на исторической сцене театра после масштабной реконструкции.

«"Что делать" — это спектакль-семинар, спектакль-диспут: партер превращен в амфитеатр, сцена — в кафедру, зрительный зал — в аудиторию. Главный герой романа — женщина. Главная тема — свобода», — отмечает пресс-служба БДТ.

Инсценировку по мотивам романа Чернышевского написали петербургские драматурги Александр Артемов и Дмитрий Юшков, но сценическая версия пьесы создавалась в процессе репетиций: первоначальный текст менялся, дописывался, спектакль сочинялся в актерских импровизациях и дискуссиях.

Над спектаклем также работали художник-постановщик Александр Шишкин, художник по свету Стас Свистунович, художник по костюмам Евгения Панфилова, композитор Настасья Хрущева и видеохудожник Константин Щепановский.

В спектакле заняты Нина Александрова, Борис Павлович, Григорий Чабан, Андрей Феськов, Леонид Нечаев, Ируте Венгалите, Валерий Дегтярь, Георгий Штиль, Анатолий Петров, Василий Реутов, Андрей Шарков и Сергей Лосев, Виктор Княжев, Варвара Павлова, Антон Шварц, Алена Кучкова, Юлия Марченко, Евгений Славский и хор Festino.

После спектакля в зрительском буфете театра проходили «Диалоги» — дискуссии на темы, спровоцированные спектаклем БДТ и романом Чернышевского.

22, 23 и 24 октября в «Гоголь-центре» также пройдут «Диалоги», модератором которых станет журналистка радио «Эхо Москвы» Ольга Бычкова.







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