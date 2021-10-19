 
12:38 19 октября 2021Новости
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Координатор «Ночлежки» прочитает в ЦСИ «Винзавод» лекцию о социальной рекламе

News_detailed_picture© «Ночлежка»

20 октября в Винтажном зале Центра современного искусства «Винзавод» в Москве состоится лекция координатора проектов благотворительной организации «Ночлежка» Ксении Солодовой «Как рассказать о том, о чем не хотят слышать».

Начало в 19:00, вход свободный по регистрации, при себе необходимо иметь студенческий билет.

Ксения Солодова расскажет, как «Ночлежка», старейшая благотворительная организация, помогающая бездомным людям, делает социальную рекламу — от брифа до продвижения кампаний, как не вызывать чувство вины и не быть назидательным, рассказывая о сложных и непопулярных проблемах, рассмотрит социальную рекламу в разрезе культурных кодов аудиторий и ответит на вопрос, как работать с контекстами и быть интересным разным людям.

Лекция входит в параллельную программу конкурса социальной рекламы «Твой взгляд» Фонда поддержки современного искусства «Винзавод».

Участники конкурса встречаются с лидерами индустрии: благотворительными фондами, коммуникационными агентствами и лидерами мнений, обсуждают тренды, успешные кейсы и актуальные креативные техники социальной рекламы в 2021 году. Принять участие в конкурсе могут студенты московских вузов.



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