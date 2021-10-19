 
16:45 18 октября 2021Новости
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Большой театр впервые станет площадкой конкурса Operalia

News_detailed_picture© Operalia

Международный конкурс оперных певцов Operalia, основанный Пласидо Доминго, впервые пройдет в Большом театре.

Как сообщает пресс-служба театра, финальные туры конкурса будут проводиться на Новой сцене с 18 по 20 октября, а 24 октября на Исторической сцене состоится гала-концерт финалистов.

Конкурс оперных исполнителей Operalia основан Пласидо Доминго в 1993 году. Цель конкурса — поиск и поддержка талантливых молодых певцов в начале оперной карьеры.

«Пласидо Доминго находится в Москве. 12, 14 и 16 октября он дирижировал спектаклем "Тоска" на Новой сцене Большого театра. Сегодня на тех же самых подмостках маэстро даст старт своему конкурсу "Опералия — 2021"», — рассказали ТАСС в Большом театре.

Предварительное прослушивание прошли начинающие певцы со всего мира в возрасте от 18 до 32 двух лет, из сотни заявок жюри отобрало 34 конкурсанта из США, Южной Кореи, Франции, Италии, Испании, Дании, Бельгии, Украины и других стран.

Россию представляют девять молодых певцов, в том числе солист оперной труппы Большого театра Бехзод Давронов, солист Камерной сцены имени Б.А. Покровского Валерий Макаров, выпускники молодежной оперной программы Большого театра Виктория Каркачева и Дмитрий Чеблыков.



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