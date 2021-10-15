Три фильма Педро Альмодовара вернутся в российский прокат

© Russian World Vision

Этой осенью компания Russian World Vision выпустит в повторный прокат в 30 городах России три классические картины испанского режиссера Педро Альмодовара — «Возвращение» (2006), «Дурное воспитание» (2004) и «Поговори с ней» (2002).

Фильмы выйдут на экраны кинотеатров 21 октября, 28 октября и 4 ноября. Перед началом проката запланированы специальные показы с участием кинокритиков.

В Москве все три фильма будут показаны при участии проекта «КАРО.Арт» в Большом зале киноцентра «Октябрь», фильм представит и обсудит со зрителями главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. Показы пройдут 19 октября («Возвращение»), 25 октября («Дурное воспитание») и 3 ноября («Поговори с ней»).

В Петербурге показ «Возвращения» состоится в Доме кино 20 октября. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Максим Ершов («Кино ТВ», «Искусство кино»).

26 октября в Доме кино пройдет спецпоказ и обсуждение фильма «Дурное воспитание», а 3 ноября в кинотеатре «Каро 9 Варшавский экспресс» фильм «Поговори с ней» представит продюсер Владислав Пастернак.

Также спецпоказы с участием кинокритиков пройдут во многих городах России, среди которых Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Ярославль, Краснодар, Самара и другие. Отдельные показы с участием кинокритиков в 26 городах России проведет сеть кинотеатров Okko.

Полное расписание показов и билеты — здесь.







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