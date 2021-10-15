Три фильма Педро Альмодовара вернутся в российский прокат

«Возникает этический вопрос: должны ли фильмы быть красивыми?»
Скотт Барли, автор фильма «Сон объял ее дом», — о своей туманной поэтике и экопессимизме15 октября 2021413
Этой осенью компания Russian World Vision выпустит в повторный прокат в 30 городах России три классические картины испанского режиссера Педро Альмодовара — «Возвращение» (2006), «Дурное воспитание» (2004) и «Поговори с ней» (2002).
Фильмы выйдут на экраны кинотеатров 21 октября, 28 октября и 4 ноября. Перед началом проката запланированы специальные показы с участием кинокритиков.
В Москве все три фильма будут показаны при участии проекта «КАРО.Арт» в Большом зале киноцентра «Октябрь», фильм представит и обсудит со зрителями главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. Показы пройдут 19 октября («Возвращение»), 25 октября («Дурное воспитание») и 3 ноября («Поговори с ней»).
В Петербурге показ «Возвращения» состоится в Доме кино 20 октября. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Максим Ершов («Кино ТВ», «Искусство кино»).
26 октября в Доме кино пройдет спецпоказ и обсуждение фильма «Дурное воспитание», а 3 ноября в кинотеатре «Каро 9 Варшавский экспресс» фильм «Поговори с ней» представит продюсер Владислав Пастернак.
Также спецпоказы с участием кинокритиков пройдут во многих городах России, среди которых Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Ярославль, Краснодар, Самара и другие. Отдельные показы с участием кинокритиков в 26 городах России проведет сеть кинотеатров Okko.
Полное расписание показов и билеты — здесь.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:20Три фильма Педро Альмодовара вернутся в российский прокат
17:22Voblago.club проведет благотворительную выставку в Cube.Moscow
16:14Начинаются онлайн-трансляции симпозиума «Расшифровка повседневности»
15:15«Неделя (не)видимой инвалидности» пройдет в Ельцин Центре
14:29Отменен Санкт-Петербургский международный культурный форум
13:53В Третьяковке покажут вторую часть ретроспективы Бруно Ганца
12:46В «Мемориале» сорвали кинопоказ
11:41Диджитал-художники смогут продавать свои работы на новой NFT-платформе
Вчера
17:10«Иностранка» проведет фестиваль «Гуманитариум»Все новости
Скотт Барли, автор фильма «Сон объял ее дом», — о своей туманной поэтике и экопессимизме15 октября 2021413
«На всякого мудреца» Константина Богомолова в Театре наций15 октября 2021620
Новый белорусский театр на фестивале «Балтийский дом»14 октября 20211355
Как группа 2H Company стала делать интеллектуальный хип-хоп на русском и зачем решила вернуться в обновленной версии14 октября 20211401
Группа исследователей «Мертвые души», в том числе Сергей Бондаренко, продолжает выводить на свет части «огромного и темного мира подспудного протеста» сталинских времен. На очереди некто лесоруб Пущин13 октября 20212365
Субъективные заметки Павла Арсеньева о некоторых петербургских событиях и выставках13 октября 20211809
Немецкий гитарист-импровизатор, выступающий на фестивале «Джаз осенью», — о влиянии Ника Кейва и новом проекте Bass Totem12 октября 20212216
Директор Пермской оперы Довлет Анзароков: большое интервью12 октября 20212529
Природа между пустотами, шахтами и цифровым взглядом в главном проекте Ярославской биеннале12 октября 20212333
Константин Сонин о книге Николая Эппле «Неудобное прошлое»12 октября 20213235
Историк — о том, как в Беларуси сменяли друг друга четыре версии будущего, и о том, что это значит для сегодняшнего дня12 октября 20212309
Лидер Tequilajazzz о новом альбоме «Камни», выступлении в легендарном рок-клубе CBGB и кинопробах у Алексея Германа-старшего11 октября 20213952