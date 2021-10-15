 
17:22 15 октября 2021Новости
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Voblago.club проведет благотворительную выставку в Cube.Moscow

News_detailed_pictureКсения Драныш. Powen (фрагмент)© Voblago.club

16 октября в Большом зале пространства Cube.Moscow на Тверской улице в центре Москвы откроется международная выставка «Ясное отчетливое насыщенное», организованная благотворительной организацией Voblago.club.

В выставке примут участие российские художники Ксения Драныш (Москва), Семен Мотолянец (Петербурге), Юлия Кривозубова (Москва), Яр Пикулев (Палех) и турецкая художница Бетул Санджакли (Стамбул).

Куратор — искусствовед, основательница Voblago.club Ольга Мансир.

«Представленные на выставке работы — результат пережитого опыта художников, связанного со судьбоносными знакомствами с новыми людьми и новыми городами, а также с объектами пластического искусства, философскими идеями современников, образами из мирового кинематографа и литературы», — сообщают организаторы выставки.

Часть средств, вырученных от продажи работ, Voblago.club и художники перечислят на работу Высшей школы онкологии, благотворительной программы Фонда медицинских решений «Не напрасно», для выплаты образовательных грантов молодым врачам-онкологам.

Выставка «Ясное отчетливое насыщенное» в Cube.Moscow продлится до 16 ноября.



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