Voblago.club проведет благотворительную выставку в Cube.Moscow

Ксения Драныш. Powen (фрагмент) © Voblago.club

16 октября в Большом зале пространства Cube.Moscow на Тверской улице в центре Москвы откроется международная выставка «Ясное отчетливое насыщенное», организованная благотворительной организацией Voblago.club.

В выставке примут участие российские художники Ксения Драныш (Москва), Семен Мотолянец (Петербурге), Юлия Кривозубова (Москва), Яр Пикулев (Палех) и турецкая художница Бетул Санджакли (Стамбул).

Куратор — искусствовед, основательница Voblago.club Ольга Мансир.

«Представленные на выставке работы — результат пережитого опыта художников, связанного со судьбоносными знакомствами с новыми людьми и новыми городами, а также с объектами пластического искусства, философскими идеями современников, образами из мирового кинематографа и литературы», — сообщают организаторы выставки.

Часть средств, вырученных от продажи работ, Voblago.club и художники перечислят на работу Высшей школы онкологии, благотворительной программы Фонда медицинских решений «Не напрасно», для выплаты образовательных грантов молодым врачам-онкологам.

Выставка «Ясное отчетливое насыщенное» в Cube.Moscow продлится до 16 ноября.







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