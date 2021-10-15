 
15:15 15 октября 2021Новости
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«Неделя (не)видимой инвалидности» пройдет в Ельцин Центре

News_detailed_picture© Ельцин Центр

С 16 по 23 октября в Ельцин Центре в Екатеринбурге будет проходить акция «Неделя (не)видимой инвалидности».

В программе:


Акцию «Неделя (не)видимой инвалидности» уже 7 лет проводит Invisible Disability Association.

Невидимая инвалидность — это метафора, которую используют люди по всему миру, описывая хронические заболевания и состояния, которые не видны на первый взгляд, но значительно влияют на образ жизни человека.



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