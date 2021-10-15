«Неделя (не)видимой инвалидности» пройдет в Ельцин Центре

«Возникает этический вопрос: должны ли фильмы быть красивыми?»
Скотт Барли, автор фильма «Сон объял ее дом», — о своей туманной поэтике и экопессимизме15 октября 2021414
С 16 по 23 октября в Ельцин Центре в Екатеринбурге будет проходить акция «Неделя (не)видимой инвалидности».
В программе:
занятие курса движения «Возвращение в тело»
Курс сочетает в себе комплекс мягких двигательных практик — йогу, соматический танец, контактную импровизацию, — которые помогают вступить в отношения заботы с собственным телом.
лекция эксперта КБ Стрелка о влиянии городской среды на развитие диабета
Городской антрополог Михаил Алексеевский расскажет о социальных и культурных факторах, влияющиъ на уязвимость жителей российских городов перед сахарным диабетом, опираясь на данные исследования, которое проводит в Москве команда консалтингового бюро КБ Стрелка.
паблик-ток c жителями Екатеринбурга, которые расскажут об их опыте жизни с хроническими болезнями.
Участники — поэт, критик, эссеист, кандидат филологических наук Егана Джаббарова и междисциплинарный художник Андрей Чугунов, модератор — куратор инклюзивных программ Президентского центра Б.Н. Ельцина Елена Возмищева.
лекция о социальных аспектах невидимой инвалидности
Лектор — художница, куратор инклюзивных проектов, исследовательница социальной модели инвалидности в культурной среде Алена Левина.
показ фильма Александра Архангельского «Рубец», посвященный проблеме рассеянного склероза
Фильм представят автор проекта, писатель, литературовед и телеведущий Александр Архангельский и режиссер фильма Татьяна Сорокина.
Акцию «Неделя (не)видимой инвалидности» уже 7 лет проводит Invisible Disability Association.
Невидимая инвалидность — это метафора, которую используют люди по всему миру, описывая хронические заболевания и состояния, которые не видны на первый взгляд, но значительно влияют на образ жизни человека.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:20Три фильма Педро Альмодовара вернутся в российский прокат
17:22Voblago.club проведет благотворительную выставку в Cube.Moscow
16:14Начинаются онлайн-трансляции симпозиума «Расшифровка повседневности»
15:15«Неделя (не)видимой инвалидности» пройдет в Ельцин Центре
14:29Отменен Санкт-Петербургский международный культурный форум
13:53В Третьяковке покажут вторую часть ретроспективы Бруно Ганца
12:46В «Мемориале» сорвали кинопоказ
11:41Диджитал-художники смогут продавать свои работы на новой NFT-платформе
Вчера
17:10«Иностранка» проведет фестиваль «Гуманитариум»Все новости
Скотт Барли, автор фильма «Сон объял ее дом», — о своей туманной поэтике и экопессимизме15 октября 2021414
«На всякого мудреца» Константина Богомолова в Театре наций15 октября 2021621
Новый белорусский театр на фестивале «Балтийский дом»14 октября 20211355
Как группа 2H Company стала делать интеллектуальный хип-хоп на русском и зачем решила вернуться в обновленной версии14 октября 20211401
Группа исследователей «Мертвые души», в том числе Сергей Бондаренко, продолжает выводить на свет части «огромного и темного мира подспудного протеста» сталинских времен. На очереди некто лесоруб Пущин13 октября 20212365
Субъективные заметки Павла Арсеньева о некоторых петербургских событиях и выставках13 октября 20211810
Немецкий гитарист-импровизатор, выступающий на фестивале «Джаз осенью», — о влиянии Ника Кейва и новом проекте Bass Totem12 октября 20212216
Директор Пермской оперы Довлет Анзароков: большое интервью12 октября 20212529
Природа между пустотами, шахтами и цифровым взглядом в главном проекте Ярославской биеннале12 октября 20212333
Константин Сонин о книге Николая Эппле «Неудобное прошлое»12 октября 20213235
Историк — о том, как в Беларуси сменяли друг друга четыре версии будущего, и о том, что это значит для сегодняшнего дня12 октября 20212309
Лидер Tequilajazzz о новом альбоме «Камни», выступлении в легендарном рок-клубе CBGB и кинопробах у Алексея Германа-старшего11 октября 20213952