«Неделя (не)видимой инвалидности» пройдет в Ельцин Центре

© Ельцин Центр

С 16 по 23 октября в Ельцин Центре в Екатеринбурге будет проходить акция «Неделя (не)видимой инвалидности».

В программе:



Акцию «Неделя (не)видимой инвалидности» уже 7 лет проводит Invisible Disability Association.

Невидимая инвалидность — это метафора, которую используют люди по всему миру, описывая хронические заболевания и состояния, которые не видны на первый взгляд, но значительно влияют на образ жизни человека.







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