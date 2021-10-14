 
17:10 14 октября 2021Новости
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«Иностранка» проведет фестиваль «Гуманитариум»

News_detailed_picture© Библиотека иностранной литературы

15 и 16 октября в Библиотеке иностранной литературы в Москве пройдет ежегодный междисциплинарный фестиваль «Гуманитариум».

Сквозная тема фестиваля в этом году – «А дальше?». Его участники обсудят глобальные тренды, трансформацию гуманитаристики и направления профессиональных траекторий.

Ключевым событием «Гуманитариума» станет презентация Центра междисциплинарных исследований и Научного зала имени Вяч.Вс. Иванова, который открылся в Библиотеке иностранной литературы этой осенью.

Также в программе дискуссии, лекции и мастер-классы, кинопоказы и музыкальные выступления.

Полная программа фестиваля опубликована на сайте Библиотеки иностранной литературы.



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