Диджитал-художники смогут продавать свои работы на новой NFT-платформе

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На многофункциональной площадке образовательного проекта Мasters начат отбор работ молодых художников, лучшие NFT-произведения которых будут отобраны экспертами и размещены для продажи в виртуальной галерее Masters digital.
Заявки принимаются до 1 ноября на mastersdigital.art.
Экспертный совет конкурса состоит из искусствоведов, кураторов, специалистов в NFT и диджитал во главе с куратором Дмитрием Озерковым. Работы, вызвавшие наибольший интерес экспертов, будут также предложены для участия в выставке NFT-искусства Эрмитажа, которая пройдет в ноябре в Masters digital.
Форма заявки для художников на размещение своих работ для продажи на платформе и участия в выставках в пространстве виртуальной галереи будет работать постоянно в разделе «Художникам» на mastersdigital.art.
Платформа Masters digital — это виртуальная галерея с постоянными и временными экспозициями, новостной портал о цифровом искусстве, NFT и видеоарте, а также площадка по продаже NFT-искусства.
По словам Полины Бондаревой, основателя образовательного проекта Masters, спрос на искусство «в цифре» будет расти.
«Если раньше это вызывало недоверие, что сейчас коллекционеры стали охотно открывать для себя NFT-направление в искусстве, — говорит Полина Бондарева. — С развитием технологий наша жизнь переходит в виртуальное пространство, этого не избежать и на арт-рынке. Благодаря работе нашей виртуальной галереи мы открываем миру новых российских художников и даем им возможность расти и зарабатывать в этой сфере».
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