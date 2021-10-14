Вышел 17-й номер журнала «Носорог»

13 октября вышел из печати новый, 17-й номер литературного журнала «Носорог».

Как сообщает сайт издательства «Носорог», в номере опубликован новый парижский рассказ «Эмилия в комнатах» Ольги Медведковой, «Речь Гелиогабала к блудницам» Леонардо Бруни в переводе Романа Шмаракова, новая поэма «HR» Дениса Ларионова, поэтические подборки Антона Тенсера и Эрика Найво.

Также читателям предстоит познакомиться с подругой Хадара из «Шмелиного меда» Торгни Линдерна, превратившейся из второстепенной героини в главную в рассказе чешской писательницы и искусствоведа Милены Славицкой в переводе Ольги Назаровой, и прочитать стихи из книги «Fate News» (2018) канадской поэтессы Нормы Коул в переводе Ивана Соколова.

Обложку номера украшает работа художника Ахмата Биканова.







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