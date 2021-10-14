Открылся интернет-проект, посвященный восстанию в Собиборе

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Сегодня, 14 октября, в 78-ю годовщину восстания в нацистском лагере уничтожения Собибор, Государственный архив РФ (ГАРФ) и Фонд Александра Печерского запустили интернет-проект «Восстание в Собиборе: возвращение подвига».
На сайте ГАРФ создан специальный портал, где собраны материалы о Собиборе из российских и зарубежных архивов. В общей сложности в виртуальном архиве будет размещено более 200 документов, многие из которых ранее не публиковались.
Создатели портала предполагают опубликовать онлайн все документы о Собиборе из фондов ГАРФ, других российских государственных и ведомственных архивов, собранных под эгидой Российского исторического общества, а также наиболее значимые материалы из коллекции Фонда Александра Печерского.
Среди иностранных участников проекта «Восстание в Собиборе: возвращение подвига» Национальный архив Республики Беларусь, Бундесархив (ФРГ) и Музей Бойцов гетто (Израиль).
На портале будет шесть тематических разделов. Четыре из них уже доступны пользователям, это разделы, посвященные жертвам и палачам лагеря, первым донесениям польских подпольщиков и советских партизан о Собиборе, ранним свидетельствам Александра Печерского, а также участию бежавших из Собибора узников в партизанских отрядах и Красной армии.
Публикация двух последних разделов отложена, поскольку значительная часть документов, составивших 5-й раздел и посвященных преследованию нацистских преступников после войны, пока находятся на рассекречивании. Завершит публикацию 6-й раздел, который расскажет о мемориализации Собибора с 1950-х годов до наших дней.
Каждый раздел открывается вступительной статьей, посвященной тем или иным аспектам истории лагеря. Все публикуемые документы снабжены подробным комментарием.
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