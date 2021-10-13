На «Винзаводе» пройдет выставка Пасмура Рачуйко

Пасмур Рачуйко. Без названия №66. 2021. Холст, темпера © Предоставлено VLADEY Space

18 октября в пространстве VLADEY Space на территории Центра современного искусства «Винзавод» в Москве откроется персональная выставка художника Пасмура Рачуйко «Без названия».

Пасмур Рачуйко родился в Ростове-на-Дону, получил образование в Петербурге, живет и работает в Тбилиси.

Художник использует субъективный пантеон символических персонажей и поп-культурных мемов, объединяет элементы высокого искусства и массовой культуры, создавая фантастические сюжеты. Его наивный сюрреализм погружает в контекст вопросов, связанных с гендерной, социальной и национальной идентичностью. Работы Пасмура Рачуйко находятся в собрании Музея стрит-арта (Петербург).

«Полицейские, обыватели в спортивных костюмах, ангелы, женщины в парандже, красные фигуры с черепом вместо головы — Рачуйко создает свой пантеон героев, благодаря которым выстраивает сюжетные линии или, как он сам говорит, "бесконечный эпос", — отмечают организаторы выставки. — Воспринимать экспозицию во VLADEY Space как единый нарратив или же открывать в каждом холсте свою особую историю — последнее слово здесь остается за зрителем».

Выставка Пасмура Рачуйко «Без названия» в пространстве VLADEY Space продлится до 18 ноября.







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