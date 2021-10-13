Фильм «Лес» Лиены Шмуксте из программы Рижского кинофестиваля покажут онлайн

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15 октября в 18:00 мск в программе Home Made Рижского международного кинофестиваля состоится премьера фильма «Лес» Лиены Шмуксте по пьесе Полины Бородиной. Одновременно пройдет онлайн-показ для зрителей из Латвии и России.

Идея проекта «Лес» принадлежит продюсеру Евгении Шерменевой, художник картины Петр Кирюша, режиссер Лиена Шмуксте.

В ролях: Валентин Новопольский, Гуна Зариня, Сандия Довгане, Анатолий Фечин, Юлия Бернгардте, Иван Стрельцов, Яна Лисова и Андрис Кейшс.

«Лес» возник как художественный проект планетарного выживания и сохранения связей между артистами во время карантина. Восемь актеров снимали себя дома, в городских пейзажах и во время долгих лесных прогулок. Графически дополненные записи были смонтированы igtv-сериал, затем по его мотивам возникла выставка в рижской галере Istaba. Выставка и сериал вошли в весенний шорт-лист премии латвийского телевидения «Килограмм культуры» в мае 2021 года, а полнометражный фильм был отобран в программу Рижского международного кинофестиваля.

Отправной точкой в работе над «Лесом» стала одноименная пьеса Полины Бородиной об исчезнувшей студентке, жизнь которой реконструирует следователь по обрывкам записей в ее телефоне.

Пьеса была написана для экспериментальной лаборатории в Красноярске и существовала в виде променада, встроенного в городской ландшафт. Перенесенная в Ригу на русском языке, она попала в интересный зазор между русской и латышской культурой, и шире — между миром человека и животных, между городским и природным пространством.

Латвия, в которой сохранены сильные связи человека и природы, стала местом, в котором история героини фильма выглядит вполне обыкновенно.







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