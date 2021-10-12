 
12:02 13 октября 2021Новости
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Издательницы из Германии и России встретятся онлайн на фестивале «Германия-экспресс»

News_detailed_picture© Goethe-Institut

14 октября в программе онлайн-фестиваля «Германия-экспресс» Гёте-Институт представит дискуссию «Издательство завтрашнего дня» с издательницами из Германии и России.

Начало в 18:00 мск, подключиться к дискуссии можно на YouTube-канале Гёте-Института.

В дискуссии примут участие издательницы из Германии Никола Рихтер (Mikrotext) и Таня Лангер (Bübül Verlag Berlin), а также управляющий редактор издательства Ad Marginem, независимая исследовательница Виктория Перетицкая и писательница, литературный куратор, создательница независимого литературного журнала «Незнание» Арина Бойко.

Вопросы для обсуждения:

  • Какие вызовы стоят перед издательским делом сегодня?
  • Как реагирует отрасль на повсеместную цифровизацию?
  • Просто ли женщине стать издателем в Германии и России?
  • Почему некоторые женщины-писательницы до сих пор вынуждены использовать псевдонимы с мужским именем?


Онлайн-фестиваль «Германия-экспресс» проводится в рамках Года Германии в России 2020/2021.



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