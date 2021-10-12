Выставка итальянского футуризма откроется в Пушкинском музее

Амедео Модильяни. Портрет художника Фрэнка Хэвиленда. 1914 (фрагмент) © Предоставлено пресс-службой ГМИИ имени А.С. Пушкина

C 19 октября 2021 года по 16 января 2022 года Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) представит выставку «Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли».

Как сообщает сайт музея, в залах постоянной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков будут показаны 26 произведений итальянских художников.

Миланский коллекционер Джанни Маттиоли создал одно из самых значительных частных собраний итальянского искусства XX века. В него входят произведения Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Карра, Джино Северини, Луиджи Руссоло, Арденго Соффичи, Оттоне Розаи, Фортунато Деперо, Марио Сирони, Амедео Модильяни и Джорджо Моранди, выполненные в 1910–1921 годах.

«Чтобы подчеркнуть неотъемлемую роль футуризма в авангардных явлениях начала XX века, мы представляем итальянские шедевры из коллекции Джанни Маттиоли в европейском художественном контексте, интегрируя их в структуру постоянной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков», — отмечают организаторы выставки.

По их словам, выставка в Пушкинском музее позволит продемонстрировать творческий диалог итальянского авангарда с передовыми течениями в европейском искусстве рубежа XIX–XX веков.

Ранее собрание Джанни Маттиоли было показано в Палаццо Строцци во Флоренции, в Национальном музее современного искусства в Киото, в Коллекции Пегги Гуггенхайм в Венеции и в Государственном Русском музее в Петербурге. После московской выставки собрание вернется в Италию и войдет в постоянную экспозицию музея Брера Модерн, отдела современного искусства Пинакотеки Брера в Милане.







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