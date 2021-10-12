Венгерские песни в аранжировке для биг-бэнда прозвучат в Москве и Петербурге

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12 октября в Московском концертном зале «Зарядье» и 14 октября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоятся концерты ансамбля Modern Art Orchestra (Венгрия). В программе «15 венгерских народных песен» Белы Бартока в аранжировке для биг-бэнда.
Начало концертов в 19:00, билеты: Москва (300–1500 рублей), Петербург (250–1000 рублей).
Modern Art Orchestra был создан в 2005 году в Будапеште по инициативе трабача Корнела Фекете-Ковача. В состав ансамбля вошли выдающиеся молодые музыканты венгерской джазовой и классической музыкальной сцен того времени.
С момента основания Modern Art Orchestra исполняет исключительно современный репертуар, который расширяется из года в год в первую очередь благодаря авторам, работающим с ансамблем.
На счету Modern Art Orchestra множество наград, венгерские музыканты регулярно выступают в Будапештском музыкальном центре, гастролировали по Европе, США и Израилю, играли с такими артистами, как Том Харрелл, Дэвид Либман, Боб Минцер, Рода Скотт, Адам Нассбаум и Эннио Морриконе.
На концертах в Москве и Петербурге, которые входят в расписание европейского турне Modern Art Orchestra, прозвучат «15 венгерских народных песен» Белы Бартока в аранжировке для биг-бэнда. Это сочинение для фортепиано — обработка любимых народных песен композитора, собранных им в 1910-х годах и опубликованных в 1920 году.
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