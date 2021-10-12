Art Weekend объединит более 50 петербургских площадок

Выставка «Ау» в Музее стрит-арта © Предоставлено пресс-службой Кураторского форума

16-17 октября в рамках 3-го Кураторского форума в Петербурге пройдет Art Weekend – день открытых дверей, в котором примут участие более 50 галерей, арт-пространств, музеев и мастерских, работающих с современным искусством.

Art Weekend проводят Северо-Западный филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Санкт-Петербург) и Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга.

Площадки-участники готовят для Art Weekend специальную программу, среди событий которой выставки, перформансы, кураторские экскурсии, круглые столы, дискуссии с деятелями современного искусства, бесплатные арт-медиации. На бóльшую часть мероприятий необходима регистрация, программа опубликована на сайте Кураторского форума.

Дискуссионная площадка откроется в амфитеатре на территории «Ленполиграфмаша». Там пройдут шесть дискуссий с кураторами, художниками, продюсерами и преподавателями. Для 40 бесплатных арт-медиаций составлены специальные маршруты по площадкам, где арт-медиаторы проведут беседы о современном искусстве.

Специально к Art Weekend подготовлена карта на бумажном носителе и в виртуальном формате с указанием выставок, новых маршрутов для культурного досуга и публичной программой.

Art Weekend организован при поддержке Фонда президентских грантов







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