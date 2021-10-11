ГМИРЛИ отметит столетие большой выставкой

© Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

15 октября в Доходном доме Любощинских-Вернадских на Зубовском бульваре в Москве, главном здании Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля (ГМИРЛИ), откроется выставка «Про / сто», приуроченная к столетию музея.

«Миссия ГМИРЛИ имени В.И. Даля — воссоздание музейными средствами эволюции отечественной литературы на всем протяжении ее существования. Уникальное собрание музея насчитывает более полумиллиона реликвий, представляющих несколько столетий истории российской литературы, книжности и культуры чтения. Создание и пополнение фондовых коллекций — ключ к описанию и пониманию логики развития флагманского литературного музея России, — именно эта мысль легла в основу концепции юбилейной выставки», — сообщает пресс-служба ГМИРЛИ.

Экспозиция расскажет о 1920-х годах, когда было положено начало формированию самых первых персональных собраний музея, посвященных А.П. Чехову и Ф.М. Достоевскому. Далее в экспозиции будут отражены события истории музея, относящиеся к концу 1930-х — 1940-м годам.

Наиболее обширные разделы выставки будут посвящены последним периодам жизни музея: эпохе создания сети мемориальных домов-музеев (1960-е — 1990-е годы) и времени возвращения к синтетической концепции главного литературного музея страны, разработанной еще в начале 1930-х Владимиром Бонч-Бруевичем (2000-е — 2010-е годы).

В выставочных залах развернется повествование, прослеживающее становление музея через историю формирования его собрания.

Сегодня визитными карточками ГМИРЛИ являются коллекции классиков русской литературы, формировавшиеся в течение десятилетий. Принцип показа материалов по хронологии их поступления позволяет отразить процесс обретения музеем своей нынешней идентичности.

Особое внимание уделяется при этом дарителям, среди которых много известных литераторов, артистов, коллекционеров, что представляет музей как одну из важных точек притяжения людей, связанных с русской культурой.

Выставка познакомит с самыми яркими предметами из наиболее значимых и интересных музейных коллекций, такими как рукописи и прижизненные издания классиков отечественной словесности, их личные вещи, произведения изобразительного искусства.

В последнем зале будут показаны новые, никогда прежде не экспонировавшиеся поступления в музейную коллекцию.

Куратор выставки — Дарья Каверина, художник — Анна Колейчук.

Выставка «Про / сто» в Доходном доме Любощинских-Вернадских продлится до 27 марта 2022 года.







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