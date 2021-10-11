Вышел третий номер The Garage Journal

© Предоставлено Музеем современного искусства «Гараж»

У научного журнала The Garage Journal вышел третий номер – «Музей как исследовательский хаб».

В основе этого специального номера The Garage Journal — осознание того факта, что музей сегодня существует в разных пространственных и темпоральных плоскостях. Это уже не просто галерея — музей включен в политику определения того, что в XXI веке должно стать видимым.

Номер анализирует как этот потенциал используется в кураторских практиках сегодня и исторической перспективе. Центр внимания — посетители музея, в том числе их участие в переопределении целей и масштабов научной работы в музее.

Скачать полный выпуск The Garage Journal в формате PDF можно на сайте журнала.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU