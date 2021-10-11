Вышел третий номер The Garage Journal

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У научного журнала The Garage Journal вышел третий номер – «Музей как исследовательский хаб».
В основе этого специального номера The Garage Journal — осознание того факта, что музей сегодня существует в разных пространственных и темпоральных плоскостях. Это уже не просто галерея — музей включен в политику определения того, что в XXI веке должно стать видимым.
Номер анализирует как этот потенциал используется в кураторских практиках сегодня и исторической перспективе. Центр внимания — посетители музея, в том числе их участие в переопределении целей и масштабов научной работы в музее.
Скачать полный выпуск The Garage Journal в формате PDF можно на сайте журнала.
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