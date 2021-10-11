Немое кино под живую музыку покажут в «Космосе»

13 октября в кинотеатре «Москино Космос» пройдет показ немых фильмов с Чарльзом Чаплином, Бастером Китоном и Гарольдом Ллойдом в живом музыкальном сопровождении джаз-оркестра Петра Востокова, который воссоздает подлинное звучание музыки 1920-х с использованием оригинальных партитур и старых инструментов.

Как сообщает сайт «Москино», сеанс проводится совместно с проектом #ARTPOKAZ.

Начало в 19:30, в программе три фильма:

«За экраном» (США, 1916), реж. Чарли Чаплин

Маленький, всеми помыкаемый кинореквизитор Дэвид (Чарли Чаплин) больше не может выносить бесконечные придирки ленивых рабочих и начальника по имени Голиаф. Он устраивает забастовку на съемочной площадке и начинает мстить своим обидчикам. Ему помогает девушка, которая переоделась парнем, чтобы устроиться на работу. Когда Дэвид узнает ее секрет, то без памяти влюбляется в нее.

«Тайный знак» (США, 1921), реж. Эдвард Ф. Клайн, Бастер Китон

Герой Бастера Китона устраивается на работу в парк развлечений, в тир, который, как позже выясняется, принадлежит кровожадным бандитам. Они поручают ему убить бизнесмена, но он делает всё ровно наоборот — защищает жертву и его дочь, оснастив их дом множеством хитроумных устройств.

«Неутомимый» (США, 1921), реж. Фред С. Ньюмейер

Девушку Гарольда хотят уволить, потому что ее босс, практикующий врач, остался без пациентов. Гарольд вызвался найти пациентов, а в какой-то момент решает покончить с собой, потому что решает, что она выходит замуж за другого мужчину. К счастью, недоразумение счастливо разрешается. Главную роль сыграла жена Гарольда Ллойда, актриса Милдред Дэвис.







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