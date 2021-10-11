 
11:54 11 октября 2021Новости
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Немое кино под живую музыку покажут в «Космосе»

News_detailed_picture© «Москино»

13 октября в кинотеатре «Москино Космос» пройдет показ немых фильмов с Чарльзом Чаплином, Бастером Китоном и Гарольдом Ллойдом в живом музыкальном сопровождении джаз-оркестра Петра Востокова, который воссоздает подлинное звучание музыки 1920-х с использованием оригинальных партитур и старых инструментов.

Как сообщает сайт «Москино», сеанс проводится совместно с проектом #ARTPOKAZ.

Начало в 19:30, в программе три фильма:

  • «За экраном» (США, 1916), реж. Чарли Чаплин
    Маленький, всеми помыкаемый кинореквизитор Дэвид (Чарли Чаплин) больше не может выносить бесконечные придирки ленивых рабочих и начальника по имени Голиаф. Он устраивает забастовку на съемочной площадке и начинает мстить своим обидчикам. Ему помогает девушка, которая переоделась парнем, чтобы устроиться на работу. Когда Дэвид узнает ее секрет, то без памяти влюбляется в нее.

  • «Тайный знак» (США, 1921), реж. Эдвард Ф. Клайн, Бастер Китон
    Герой Бастера Китона устраивается на работу в парк развлечений, в тир, который, как позже выясняется, принадлежит кровожадным бандитам. Они поручают ему убить бизнесмена, но он делает всё ровно наоборот — защищает жертву и его дочь, оснастив их дом множеством хитроумных устройств.

  • «Неутомимый» (США, 1921), реж. Фред С. Ньюмейер
    Девушку Гарольда хотят уволить, потому что ее босс, практикующий врач, остался без пациентов. Гарольд вызвался найти пациентов, а в какой-то момент решает покончить с собой, потому что решает, что она выходит замуж за другого мужчину. К счастью, недоразумение счастливо разрешается. Главную роль сыграла жена Гарольда Ллойда, актриса Милдред Дэвис.



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