PhotoVisa проведет семь выставок в Краснодаре

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В октябре в Краснодаре пройдет Международный фестиваль фотографии PhotoVisa 2021. В его программе семь выставок, презентации фотокниг и встречи с фотографами и со специалистами в области фотографии и книжного дизайна. Тема фестиваля – «Заново открытые» / «Reopened».

14 октября в Краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко состоится открытие фестиваля PhotoVisa 2021 и начнут работу выставки «Милосердия жду...» Дмитрия Вышемирского, «Анатолий Семенов. Былое и думы» и «Я тут был» Евгении Жулановой.

Также в программе выставки «Bailun Fecit. Art of Daguerreotype» в арт-студии «Глюк», «Фотография как перформанс жизни» Ольги Шагаутдиновой в ТЦ «Сити Центр», выставка современной португальской фотографии «Ruptures (Разрывы [в коммуникации])» и выставка книг победителей конкурса фотокниг PhotoVisa, проведенного совместно с международной платформой LensCulture в 2020 году, в Центре современного искусства «Типография».

Параллельно с книжной выставкой пройдут презентации книг Михаила Дашевского, Дмитрия Вышемирского, Федора Телкова, Влада Сохина, Андрея Гордасевича и диалоги о современной фотографии с участниками и гостями фестиваля (ведущая — арт-директор фестиваля PhotoVisa Ирина Чмырева).

31 октября, в последний день PhotoVisa 2021, в Центре современного искусства «Типография» состоятся портфолио-ревю и час открытого портфолио.

Фестиваль проводит Краснодарская краевая общественная организация «Творческий союз "Вива Фото"» под эгидой Администрации муниципального образования город Краснодар







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