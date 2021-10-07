Аукцион в поддержку молодых врачей-онкологов состоится в Москве

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10 октября в пространстве Cube Moscow на Тверской улице в центре Москвы пройдет презентация нового спектакля «Про комаров и людей» театра «Револьвер» по пьесе Григория Каковкина и благотворительный аукцион Voblago.club в поддержку молодых врачей-онкологов.
Начало в 17:00, регистрация — на сайте театра «Револьвер».
В аукционе будут участвовать работы, созданные творческой командой художников, работавших над спектаклем (Виталий Крестинин — логотип и фирменный стиль, Юлия Кривозубова — сценография, Ника Лакрба — художник по костюмам), а также работы Романа Литвинова и Николая Кошелева.
Топ-лот — работа Николая Кошелева из частной коллекции режиссера спектакля Сергея Власова.
Средства, вырученные на аукционе Voblago.club, будут переданы на обучение врачей-онкологов в Высшей школе онкологии Фонда медицинских решений «Не напрасно».
Партнер аукциона — ArtBrick Тиражное искусство
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