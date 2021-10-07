Фестиваль «Территория. Красноярск» объявил программу

Сцена из спектакля «Lё Тартюф. Комедия» © Предоставлено пресс-службой фестиваля «Территория. Красноярск»

С 15 по 21 ноября в Красноярске во второй раз пройдет фестиваль современного искусства «Территория. Красноярск». В программе концерт Алексея Айги, моноспектакль Ингеборги Дапкунайте, спектакли Тимофея Кулябина и Юрия Муравицкого, спектакли-победители конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» и выставка Саши Фроловой.

Фестиваль «Территория. Красноярск», призванный содействовать развитию культурной жизни регионов Сибири и Дальнего Востока, — это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс».

Откроется фестиваль 15 ноября в Красноярской краевой филармонии концертом Алексея Айги и его ансамбля «4'33"».

На сцене Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина свои спектакли представят Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» (16 и 17 ноября, «Три сестры», реж. Тимофей Кулябин) и Московский театр на Таганке (21 ноября, «Lё Тартюф. Комедия», реж. Юрий Муравицкий).

20 ноября на сцене Красноярского театра юного зрителя Ингеборга Дапкунайте покажет моноспектакль «Sveiki sulaukę» («Привет дождавшимся») в постановке режиссера Саввы Савельева. Премьера спектакля, основанного на воспоминаниях Ингеборги Дапкунайте о жизни ее семьи в Вильнюсе, состоится в октябре в рамках фестиваля «Территория» на Малой сцене Театра наций в Москве.

16 ноября Красноярский театр юного зрителя и «Поисковая группа» представят результаты документальной лаборатории — перформанс «Залечь на дно в Красноярске». В течение месяца десять специалистов в разных областях, никогда не бывавшие в Красноярске, собирали материалы для своего исследования. Главная цель проекта — познакомиться с социокультурной средой города, выявить потребности горожан и разработать план, как их удовлетворить, сотрудничая с театром. А 18 и 19 ноября Полина Кардымон вместе с красноярскими перформерами коснётся темы человеческой уязвимости, которая стала особенно острой во время пандемии, в рамках терапевтического перформанса «Хрупкий».

Также в программе фестиваля показы спектаклей-победителей шестого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», который проводится в регионах присутствия золотодобывающей компании «Полюс». Перед открытием фестиваля, 14 ноября, Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина представит спектакль Олега Рыбкина «Мы, герои» — победителя пятого конкурса «Полюс. Золотой сезон». 17 и 18 ноября на сцене Красноярского театра юного зрителя будут показаны три спектакля: «Разбойники» Мирнинского театра (Республика Саха, Якутия) в постановке Александра Свечникова, «Мертвые души. Том первый» и «Мертвые души. Том второй» Городского драматического театра «Поиск» (Лесосибирск) в постановке Олега Липовецкого. 20 ноября в лофт-проекте «Квадрат» состоятся два показа оперы «Богатыри» (реж. Сергей Бобров) Красноярского театра оперы и балета.

Параллельно с театральными показами с 17 по 20 ноября на фестивале пройдут читки лучших современных пьес, отобранных в 2020 году экспертами объединенного конкурса драматургии «Кульминация»: «Родительский день» Алексея Еньшина, «Туареги» Светланы Петрейчук и «Русская сказка» Романа Козырчикова. Читки пройдут на Камерной сцене Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина и будут представлены в формате театральных эскизов, которые поставят режиссеры Олег Рыбкин, Мария Булатова и Ася Малеванова.

Представители девяти театров-победителей станут участниками профессиональной программы фестиваля. С лекциями и мастер-классами на фестивале в Красноярске выступят актриса Ингеборга Дапкунайте, арт-директор фестиваля, театральный критик Роман Должанский, режиссер Тимофей Кулябин, театральный критик Ольга Федянина, актер Константин Телегин, театральный критик Нияз Игламов, актриса и педагог по сценической речи Наталья Волошина, хореограф Анна Абалихина, режиссер Данила Чащин, журналист и театральный критик Анастасия Паукер и генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Московский музей современного искусства представит на фестивале «Территория. Красноярск» выставку Саши Фроловой «Формы чудесного». Она будет проходить в Музейном центре «Площадь мира» с 18 ноября 2021 года по 30 января 2022 года.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU