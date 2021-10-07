В Петербурге открывается выставка Хаима Сокола

Хаим Сокол. Синие птицы. 2020. Бархатная скатерть, акрил, акриловый грунт © Anna Nova

9 октября в Петербурге начнет работу двухчастная персональная выставка Хаима Сокола «Превращение как форма сопротивления». Она будет проходить одновременно на двух площадках: в галерее Anna Nova и в старинном особняке Лопухиных-Нарышкиных, в котором располагается пространство «Третье место».

Проект «Превращение как форма сопротивления» посвящен трансмутациям и пограничным состояниям — между человеческим и животным, женским и мужским, одушевлённым и неодушевлённым, домашним и жутким, прошлым и настоящим. Но у Хаима Сокола речь идет не о биологических или психических трансформациях, а, скорее, о поэтических. Превращение принимает форму метафоры и иносказания. Художник работает в пространстве культуры и в различных её проявлениях — поэзии, идеологии, мифологии. С одной стороны, художественные образы в проекте навеяны политической философией, а с другой — волшебной сказкой.

На выставке будут показаны живопись, инсталляции, видео и графика. В своих новых живописных работах Хаим Сокол использует различные материалы — от половых тряпок до ковров и матрасов, включая их в игру метаморфоз. Ткани становятся знаменами с таинственной геральдикой, а ковры — волшебным лесом, в котором обитают птицы, люди, звери.

В галерее Anna Nova выставка продлится до 20 ноября, в пространстве «Третье место» — до 1 ноября. Билеты — здесь.







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