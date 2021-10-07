Губайдулину, Каретникова и Шостаковича исполнят в Московской консерватории

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10 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный истории фортепианного квинтета в музыке советского авангарда. В программе сочинения Софии Губайдулиной, Дмитрия Шостаковича и Николая Каретникова.
Концерт «5х3. Три фортепианных квинтета. Губайдулина. Каретников. Шостакович» организует Фонд Николая Каретникова.
«Фортепианные квинтеты всегда были одной из вершин творчества композиторов и требовали большого исполнительского мастерства. Этот жанр занимает совершенно особое место на стыке трех вершин академической музыки — симфонии, фортепианного концерта и масштабного камерного ансамбля. Фортепианный квинтет позволил композиторам решать множество задач, он отвечал многим творческим запросам — грандиозность и масштаб симфонии, «концертность» и при этом всё же камерность», — отмечают организаторы концерта.
«Квинтеты, объединенные в концерте 10 октября, созданы композиторами в разные периоды творчества: у Губайдулиной это еще студенческие годы; у Шостаковича самый расцвет, середина жизненного пути — он написал его в 34 года и прожил после этого еще 35nbsp;лет; и наконец, квинтет Николая Каретникова — одно из последних его сочинений, в стиле отточенного "высокого" сериализма, написанное за три года до смерти».
Программа:
София Губайдулина (р. 1934)
Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели
Николай Каретников (1930–1994)
Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели, соч. 29
Дмитрий Шостакович (1906–1975)
Квинтет для ф-но, двух скрипок, альта и виолончели, соч. 57
Исполнители: Екатерина Рихтер (фортепиано), Федор Безносиков (скрипка), Роман Викулов (скрипка), Илья Гофман (альт), Сергей Полтавский (альт), Арсений Безносиков (виолончель), Сергей Суворов (виолончель).
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