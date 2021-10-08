Фестиваль Гёте-Института «Джаз осенью» пройдет в КЦ «Дом»

Фестиваль откроет концерт Каспара Брёцмана © Петр Ганнушкин

15 октября в Культурном центре «Дом» в Москве начнется фестиваль Гёте-Института «Джаз осенью», представляющий экспериментальную музыку Германии.

Фестиваль, который проводится в рамках Года Германии в России 2020/2021, откроет концерт Каспара Брёцмана.

«Гитарист, сын прославленного саксофониста, одного из пионеров европейского фри-джаза, пробует себя в роли басиста. Брёцманн-младший, игравший в некоторых проектах отца, в дуэте с бывшим участником Einstürzende Neubauten ФМ Айнхайтом, а также руководивший пауэр-трио Caspar Brötzmann Massaker, которое прекратило существование в прошлом году, по собственным словам, устал от шестиструнной электрогитары. Вероятно, мы сможем почувствовать, как опытный музыкант открыл для самого себя нечто принципиально новое, сможем услышать результат постепенного осваивания в незнакомом звуковом пространстве. Проект Caspar Brötzmann Bass Totem — это живой эксперимент, игра с возможностями инструмента и усилителей», — сообщают организаторы концерта.

Вторым в программе фестиваля станет 3 ноября выступление виолончелистки Элизабет Куду. Она привезет в Москву ансамбль под названием Emiszatett (или Emißatett): Роберт Ландферманн (контрабас), Маттиас Мухе (тромбон), Филипп Цубек (подготовленное фортепиано) и Этьен Ниллесен (ударные).

Завершится «Джаз осенью» 1 декабря концертом квартета Die Enttäuschung («Разочарование»). Кларнетист Руди Махалль, трубач Аксель Дёрнер, контрабасист Ян Родер и барабанщик Михаэль Гринер используют дух и элементы джаза 1950-х для того, чтобы двигаться дальше, заходить на другие территории, внезапно отказываться от фиксированного ритма и смен гармоний, исследовать возможности инструментов в реальном времени.







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