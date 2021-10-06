Объявлена программа «Декабрьских вечеров»

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ имени А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) объявил программу XLI Международного музыкального фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Вариации в свободном стиле».

Билеты на фестиваль сегодня, 6 октября, поступили в продажу на сайте ГМИИ.

В фестивальной афише 11 концертов, которые составят единое целое с выставочным проектом Жан-Юбера Мартена «Бывают странные сближенья». Все концерты будут транслироваться на онлайн-ресурсах музея (YouTube, «ВКонтакте», Facebook).

«Для некоторых программ специально пишутся музыкальные сочинения и делаются транскрипции, почти все проекты нынешнего фестиваля носят эксклюзивный характер, готовятся несколько мировых премьер», — говорится в сообщении на сайте «Декабрьских вечеров», где также доступны расписание концертов, подробные музыкальные программы, биографии исполнителей, анонсы, статьи и интервью с композиторами и участниками фестиваля.

Среди артистов, которые выступят на «Декабрьских вечерах» в этом году, отечественные ансамбли «Солисты Москвы», Московский ансамбль современной музыки, «Студия новой музыки», Intrada, оркестр «Персимфанс», солисты Большого и Мариинского театров Марат Гали и Мария Баянкина, cолист хора musicAeterna Андрей Немзер, певица Алиса Тен и инструменталисты Руст Позюмский и Петр Главатских, хореограф Алла Сигалова, танцовщик Ильдар Гайнутдинов, а также зарубежные исполнители: ансамбль барочной музыки Венсана Дюместра Le Poème Harmonique (Франция), вокальный ансамбль Aedes (Франция), ансамбли современной музыки Court-Circuit (Франция) и Klangforum Wien (Австрия), пианисты Жан-Эффлам Бавузе (Франция) и Алексей Володин (Испания).







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