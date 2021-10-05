В Петербурге покажут кино Северных стран о жизни, природе и экологии

Кадр из фильма «Как убить облака» © Pirkanmaa Film Centre

С 6 по 10 октября в петербургском кинотеатре «Аврора» пройдет Фестиваль кино Северных стран. В программе фестиваля лучшие документальные и игровые картины последних лет из пяти стран и трех автономных территорий Северной Европы.

Фестиваль откроют два фильма режиссеров из Финляндии. «Как убить облака» (2021) — об амбициозных попытках человека управлять природой и этической и экологической дилемме, с ними связанной, и биографический фильм «Хелене» (2020) — о событиях из жизни известной финской художницы Хелене Шерфбек.

Программу игрового кино продолжит датская картина «Ты видишь луну, Даниэль?» (2019), основанная на реальной истории одного из самых громких похищений последних лет: Дэниел Рай, молодой датский фотожурналист, больше года находился в заложниках у террористов.

Фильм «Чартер» (Швеция, 2020), удостоенный Гран-при в программе «Мировое кино» фестиваля Sundance, рассказывает историю матери, решившей нарушить закон. Главная героиня фильма «Хутор» (Исландия, 2019) после смерти мужа вынуждена начать новую жизнь в непростых условиях. Последний игровой фильм фестиваля — «Гритт» (Норвегия, 2020) — это история неудавшейся звезды Голливуда, которая пытается реализовать себя после возвращения в родной Осло.

Также в основную программу вошли два документальных фильма из Гренландии и Фарерских островов. Оба они —о насущных вопросах личной и национальной идентичности, занимающих умы молодого поколения жителей этих территорий.

Фестиваль кино Северных стран завершает программу фестиваля «Недели Северных стран», который в этом году посвящен экологии и устойчивому развитию. Этим темам посвящены фильмы специальной программы, составленной совместно с фестивалем международного документального зеленого кино ECOCUP.

Норвежская картина «Искусство распластаться как жаба» (2016) — сага о многолетней борьбе за благополучие биологического вида перед лицом наступающей цивилизации. Фильм «Провидица и незримые» (2019) — о невидимых защитниках священных мест среди инопланетных пейзажей Исландии. «Арика» (Швеция-Чили, 2019) рассказывает историю горнодобывающей компании Boliden и попытках привлечь ее к ответственности за неблаговидные проступки прошлого. Датский фильм «Из дикого моря» (2021) дает возможность взглянуть глазами животных на попытки спасти их от пагубного влияния человека на природу планеты.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Расписание показов и билеты доступны на сайте кинотеатра «Аврора».







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