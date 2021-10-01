Выставка Егора Плотникова пройдет в Нижнем Новгороде

«Находить точки соприкосновения между разными медиа»
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7 октября в нижегородской галерее FUTURO откроется выставка Егора Плотникова «Вычитания».
Вернисаж состоится 6 октября. Начало в 18:00, для посещения вернисажа необходимо зарегистрироваться в удобном временном промежутке на Timepad.
Как сообщают организаторы выставки, художник представит в пространстве галереи FUTURO и за ее пределами тотальную инсталляцию, состоящую из скульптурных персонажей-зрителей и живописных пейзажей, которые то врастают в руинированные стены галереи, то исчезают с поверхности холста.
«Вычитания» изображения — это не менее важный для автора элемент, чем сам изображенный пейзаж. Бесконечный ландшафт, которому посвящена живопись Плотникова, распадается на фрагменты для того, чтобы зритель пристальней всмотрелся в то, что осталось. Белые геометрические пустоты разрывают замкнутость холстов и образуют новые структуры, отсылающие к опыту супрематизма, но в версии Плотникова они разворачивают нас назад, к пейзажу, мерцающему в нашей памяти.
Куратор выставки — Наталья Панкина.
Выставка «Вычитания» Егора Плотникова в галерее FUTURO Gallery продлится до 21 ноября (вторник-воскресенье, с 12:00 до 20:00).
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