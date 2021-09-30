На фестивале ArsLonga прозвучат все симфонии Бетховена и концерты Чайковского

Выжить и рассказать свои сны
«48 часов Новосибирск» глазами Валерия Леденёва30 сентября 2021143
7 октября в Большом зале Московской консерватории откроется XXI Международный музыкальный фестиваль ArsLonga. В программе фестиваля все симфонии Бетховена и все инструментальные концерты Чайковского.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
«Впервые более чем за 30 лет в Москве на сцене консерватории прозвучат все девять симфоний Людвига ван Бетховена в исполнении Московского государственного симфонического оркестра», — отметили в пресс-службе.
На концерте открытия ArsLonga Московский государственный симфонический оркестр под управлением художественного руководителя фестиваля Ивана Рудина и Димитриса Ботиниса исполнит Первую и Пятую симфонии Бетховена.
Фестиваль завершится 14 ноября в концертном зале «Зарядье» проектом #Чайковскиймарафон: за один день будут исполнены все концерты Чайковского, включая редкую фантазию для фортепиано, скрипки и виолончели. В проекте примут участие пианисты Константин Емельянов, Филипп Копачевский и Юрий Фаворин, виолончелист Нарек Ахназарян и другие музыканты.
Помимо концертов организаторы фестиваля ArsLonga готовят образовательную программу с участием профессоров Московской консерватории и лауреатов международных конкурсов.
Подробнее о программе фестиваля ArsLonga можно узнать на его сайте.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:44Начинается фотоконкурс «Аргус-2021»
16:59Мюнхенский «Нос» Кирилла Серебренникова покажут в Москве
14:52На фестивале ArsLonga прозвучат все симфонии Бетховена и концерты Чайковского
14:24Табличку в память о Борисе Бумагине установят в Петербурге
13:47«Мемориал» открывает выставку о женщинах в ГУЛАГе
13:06«Германия-экспресс» продолжает путешествие
11:55Les Reines Prochaines впервые выступят в России
Вчера
19:58«ОВД-Инфо» признали иноагентом
17:46«ГЭС-2» объявил программу первого сезонаВсе новости
«48 часов Новосибирск» глазами Валерия Леденёва30 сентября 2021143
Александр Чанцев о книге Григория Злотина «Снег Мариенбурга»29 сентября 20211329
Маленькие фильмы в стиле панк-нуар: музыкальная декламация и жизненные истории от Александра Дельфинова и его друзей29 сентября 20211497
Выдающийся исполнитель и популяризатор мугама — о том, что это за искусство, и о месте традиции в современном мире28 сентября 20211613
Три дня — это период, за который организм понимает свои пределы и возможности27 сентября 20212641
Дмитрий Янчогло окидывает пристрастным взором фрагмент ярмарки Cosmoscow, раздумывая о каракулях, влечении к пустоте и фальшивом камне27 сентября 20212483
Новый взгляд на квир-культуру Ленинграда 1930-х: в Венеции прошла премьера оперы Сергея Невского по исследованию Иры Ролдугиной24 сентября 20214828
Cпециальный проект Уральской индустриальной биеннале в Тюмени и Тобольске23 сентября 20214001
Вечерние мистерии в осеннем Эрмитаже: идеальный баланс интеллектуального и чувственного опыта23 сентября 20215312
Сценарист «Тесноты» и «Разжимая кулаки» — о бессловесной чувственности героев этих фильмов23 сентября 20214868
Триумф Генделя в Московской филармонии22 сентября 20214570
Мария Нестеренко беседует с Малин Кивелей22 сентября 20214846