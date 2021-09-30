На фестивале ArsLonga прозвучат все симфонии Бетховена и концерты Чайковского

7 октября в Большом зале Московской консерватории откроется XXI Международный музыкальный фестиваль ArsLonga. В программе фестиваля все симфонии Бетховена и все инструментальные концерты Чайковского.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

«Впервые более чем за 30 лет в Москве на сцене консерватории прозвучат все девять симфоний Людвига ван Бетховена в исполнении Московского государственного симфонического оркестра», — отметили в пресс-службе.

На концерте открытия ArsLonga Московский государственный симфонический оркестр под управлением художественного руководителя фестиваля Ивана Рудина и Димитриса Ботиниса исполнит Первую и Пятую симфонии Бетховена.

Фестиваль завершится 14 ноября в концертном зале «Зарядье» проектом #Чайковскиймарафон: за один день будут исполнены все концерты Чайковского, включая редкую фантазию для фортепиано, скрипки и виолончели. В проекте примут участие пианисты Константин Емельянов, Филипп Копачевский и Юрий Фаворин, виолончелист Нарек Ахназарян и другие музыканты.

Помимо концертов организаторы фестиваля ArsLonga готовят образовательную программу с участием профессоров Московской консерватории и лауреатов международных конкурсов.

Подробнее о программе фестиваля ArsLonga можно узнать на его сайте.







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