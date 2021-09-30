Табличку в память о Борисе Бумагине установят в Петербурге

Борис Бумагин. Автопортрет. 1951 (фрагмент) © «Последний адрес»

3 октября в 12:00 в Петербурге по адресу Английская набережная, д. 20 будет установлена табличка «Последнего адреса» школьнику Борису Бумагину, погибшему в ссылке.

Об этом сообщает сайт проекта «Последний адрес».

Борис Григорьевич Бумагин родился в 1935 году в семье ленинградского партийного деятеля Григория Харитоновича Бумагина, в годы Великой Отечественной войны руководившего партизанским движением в оккупированных районах Ленинградской области. В октябре 1949 года Григорий Харитонович был арестован в рамках «Ленинградского дела» и приговорен к 25 годам заключения.

15-летний восьмиклассник Боря Бумагин был арестован 14 марта 1951 года как «сын осужденного участника антисоветской вредительской группы Бумагина Г.Х.». Вместе с сестрой он был выслан на пять лет в Красноярский край, где уже находилась в ссылке их мать. В августе 1952 года он трагически погиб: утонул в реке Тасеева. О смерти сына в ссылке его отец, находившийся в тюрьме, узнал из письма жены спустя год.

Через два года после смерти Борис Бумагин был реабилитирован за отсутствием состава преступления. Тогда же, в 1954 году, был освобожден и в 1956 году реабилитирован его отец.

В 1985 году на доме 20 по Английской набережной появилась мемориальная доска Григорию Харитоновичу Бумагину. Теперь на этом же доме появится табличка его сыну Борису. Инициатором установки стала внучатая племянница Бориса Алина Тукалло







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