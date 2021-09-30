Табличку в память о Борисе Бумагине установят в Петербурге

Выжить и рассказать свои сны
«48 часов Новосибирск» глазами Валерия Леденёва30 сентября 2021143
3 октября в 12:00 в Петербурге по адресу Английская набережная, д. 20 будет установлена табличка «Последнего адреса» школьнику Борису Бумагину, погибшему в ссылке.
Об этом сообщает сайт проекта «Последний адрес».
Борис Григорьевич Бумагин родился в 1935 году в семье ленинградского партийного деятеля Григория Харитоновича Бумагина, в годы Великой Отечественной войны руководившего партизанским движением в оккупированных районах Ленинградской области. В октябре 1949 года Григорий Харитонович был арестован в рамках «Ленинградского дела» и приговорен к 25 годам заключения.
15-летний восьмиклассник Боря Бумагин был арестован 14 марта 1951 года как «сын осужденного участника антисоветской вредительской группы Бумагина Г.Х.». Вместе с сестрой он был выслан на пять лет в Красноярский край, где уже находилась в ссылке их мать. В августе 1952 года он трагически погиб: утонул в реке Тасеева. О смерти сына в ссылке его отец, находившийся в тюрьме, узнал из письма жены спустя год.
Через два года после смерти Борис Бумагин был реабилитирован за отсутствием состава преступления. Тогда же, в 1954 году, был освобожден и в 1956 году реабилитирован его отец.
В 1985 году на доме 20 по Английской набережной появилась мемориальная доска Григорию Харитоновичу Бумагину. Теперь на этом же доме появится табличка его сыну Борису. Инициатором установки стала внучатая племянница Бориса Алина Тукалло
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:44Начинается фотоконкурс «Аргус-2021»
16:59Мюнхенский «Нос» Кирилла Серебренникова покажут в Москве
14:52На фестивале ArsLonga прозвучат все симфонии Бетховена и концерты Чайковского
14:24Табличку в память о Борисе Бумагине установят в Петербурге
13:47«Мемориал» открывает выставку о женщинах в ГУЛАГе
13:06«Германия-экспресс» продолжает путешествие
11:55Les Reines Prochaines впервые выступят в России
Вчера
19:58«ОВД-Инфо» признали иноагентом
17:46«ГЭС-2» объявил программу первого сезонаВсе новости
«48 часов Новосибирск» глазами Валерия Леденёва30 сентября 2021143
Александр Чанцев о книге Григория Злотина «Снег Мариенбурга»29 сентября 20211329
Маленькие фильмы в стиле панк-нуар: музыкальная декламация и жизненные истории от Александра Дельфинова и его друзей29 сентября 20211497
Выдающийся исполнитель и популяризатор мугама — о том, что это за искусство, и о месте традиции в современном мире28 сентября 20211613
Три дня — это период, за который организм понимает свои пределы и возможности27 сентября 20212641
Дмитрий Янчогло окидывает пристрастным взором фрагмент ярмарки Cosmoscow, раздумывая о каракулях, влечении к пустоте и фальшивом камне27 сентября 20212483
Новый взгляд на квир-культуру Ленинграда 1930-х: в Венеции прошла премьера оперы Сергея Невского по исследованию Иры Ролдугиной24 сентября 20214828
Cпециальный проект Уральской индустриальной биеннале в Тюмени и Тобольске23 сентября 20214001
Вечерние мистерии в осеннем Эрмитаже: идеальный баланс интеллектуального и чувственного опыта23 сентября 20215312
Сценарист «Тесноты» и «Разжимая кулаки» — о бессловесной чувственности героев этих фильмов23 сентября 20214868
Триумф Генделя в Московской филармонии22 сентября 20214570
Мария Нестеренко беседует с Малин Кивелей22 сентября 20214846