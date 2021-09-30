«Мемориал» открывает выставку о женщинах в ГУЛАГе

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6 октября в Международном Мемориале* в Москве начнет работу выставка «Материал», посвященная вещественной памяти о ГУЛАГе. Бóльшую часть представленных в экспозиции предметов и документов, напоминающих о годах, проведенных в заключении, сохранили и передали в Международный Мемориал бывшие узницы и их потомки.
Как сообщает сайт Международного Мемориала, выставка не ставит целью охватить огромную тему «Женщина в ГУЛАГе».
«Мы хотели лишь показать, как в немногочисленных и уникальных вещах проявляется память о лагере, какой смысл несут в себе эти предметы — напоминающие о судьбе многих тысяч узниц. Те, кто сумел сберечь эти вещи, понимали, о чем они говорят, — пишут организаторы выставки.
«Что можно было накопить за годы лагерной жизни? Унести с собой на волю в самодельном фанерном чемоданчике? Что сохранить, долгое время не имея своего угла? Собранная за 30 лет коллекция Международного Мемориала со всей очевидностью показывает, что чаще всего это предметы из ткани, из разного материала, который был такой ценностью для женщин в заключении».
В экспозиции использованы цитаты из воспоминаний Ольги Адамовой-Слиозберг, Нины Бардиной, Розалии Блок-Баерс, Маргарет Бубер-Нейман, Заяры Веселой, Ядвиги Верженской, Хавы Волович, Раисы Волынской, Нины Гаген-Торн, Евгении Гинзбург, Надежды Гранкиной, Марии Гольдберг, Марины Душкиной, Елены Жуковской, Вероники Знаменской, Юлианы Ильзен-Титковой, Марии Иоффе, Людмилы Касьян, Ирины Куллэ, Валентины Курилкиной, Екатерины Кухарской, Надежды Лариной-Бухариной, Галины Левинсон, Татьяны Лещенко-Сухомлиной, Фанни Лукашовой, Зои Марченко, Агнессы Мироновой, Паулины Мясниковой, Екатерины Олицкой, Тамары Петкевич, Сусанны Печуро, Ангелины Рор, Марии Сандрацкой, Марии Севортян, Галины Семеновой, Руфи Тамариной, Веры Успенской, Веры Устиевой, Хеллы Фишер, Веры Шульц, Цили Янковской.
Кураторы – Ирина Щербакова, Ирина Островская, Алена Козлова.
Выставка «Материал» в Международном Мемориале продлится до 15 марта 2022 года.
Партнеры выставки — Министерство иностранных дел Швейцарии и Филиал Фонда имени Генриха Бёлля в РФ
* Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента
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